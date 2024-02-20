https://ria.ru/20240220/pozhar-1928448739.html
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 20.02.2024
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек
Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:34
2024-02-20T13:34
2024-02-20T13:34
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, после возгорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Линейном проезде погиб один человек и двое пострадали", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом, их состояние уточняется.
https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_152101322c0d7e735c4f847c1110e0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в пятиэтажке на севере Москвы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, после возгорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Линейном проезде погиб один человек и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом, их состояние уточняется.
Крупные пожары в Москве в 2022-2024 годах