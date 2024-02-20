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При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 20.02.2024
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13:34 20.02.2024
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При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 20.02.2024
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек
Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:34
2024-02-20T13:34
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, после возгорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Линейном проезде погиб один человек и двое пострадали", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом, их состояние уточняется.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в пятиэтажке на севере Москвы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, после возгорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Линейном проезде погиб один человек и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом, их состояние уточняется.
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