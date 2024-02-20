https://ria.ru/20240220/pozhar-1928448739.html

При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек

При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 20.02.2024

При пожаре в доме на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:34

2024-02-20T13:34

2024-02-20T13:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, после возгорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Линейном проезде погиб один человек и двое пострадали", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом, их состояние уточняется.

https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва