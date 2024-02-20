https://ria.ru/20240220/pozhar-1928420875.html

В Новой Москве потушили крупный пожар на складе

В Новой Москве потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 20.02.2024

В Новой Москве потушили крупный пожар на складе

Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:12

2024-02-20T12:12

2024-02-20T12:15

происшествия

новая москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калужское шоссе

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в складском здании полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, в тушении пожара было задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

новая москва

калужское шоссе

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калужское шоссе