https://ria.ru/20240220/pozhar-1928420875.html
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 20.02.2024
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:12
2024-02-20T12:12
2024-02-20T12:15
происшествия
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калужское шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928421696_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ca2fa61e1ac85cb4a691dd5ebb87914e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в складском здании полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, в тушении пожара было задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
новая москва
калужское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928421696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3fdbbfa37d0cd57610bc8aae8ddb5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калужское шоссе
Происшествия, Новая Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калужское шоссе
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе
МЧС: крупный пожар на складе в Новой Москве потушили на 540 "квадратах"
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в складском здании полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, в тушении пожара было задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах