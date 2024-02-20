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В Новой Москве потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 20.02.2024
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12:12 20.02.2024 (обновлено: 12:15 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928420875.html
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 20.02.2024
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:12
2024-02-20T12:15
происшествия
новая москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калужское шоссе
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в складском здании полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, в тушении пожара было задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
новая москва
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происшествия, новая москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калужское шоссе
Происшествия, Новая Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калужское шоссе
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе

МЧС: крупный пожар на складе в Новой Москве потушили на 540 "квадратах"

© МСЧ РоссииЛиквидация пожара в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве. Кадр видео
Ликвидация пожара в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве. Кадр видео
© МСЧ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании склада на Калужском шоссе в Новой Москве полностью ликвидирован на площади 540 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в складском здании полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, в тушении пожара было задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
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ПроисшествияНовая МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калужское шоссе
 
 
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