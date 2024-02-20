https://ria.ru/20240220/pozhar-1928408787.html

В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома

В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома - РИА Новости, 20.02.2024

В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома

Пожар на кровле двухэтажного жилого дома в подмосковной Шатуре локализован на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:26

2024-02-20T11:26

2024-02-20T11:26

происшествия

шатура

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного жилого дома в подмосковной Шатуре локализован на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров крыши жилого двухэтажного дома по адресу: городской округ Шатура, улица Клары Цеткин, дом 14. Проводилась эвакуация жильцов. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928363154.html

шатура

россия

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происшествия, шатура, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)