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В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома
В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома - РИА Новости, 20.02.2024
В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома
Пожар на кровле двухэтажного жилого дома в подмосковной Шатуре локализован на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:26
2024-02-20T11:26
2024-02-20T11:26
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного жилого дома в подмосковной Шатуре локализован на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров крыши жилого двухэтажного дома по адресу: городской округ Шатура, улица Клары Цеткин, дом 14. Проводилась эвакуация жильцов. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 17 единиц техники.
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происшествия, шатура, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шатура, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома
МЧС: в Шатуре локализовали пожар на крыше двухэтажного жилого дома
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар на кровле двухэтажного жилого дома в подмосковной Шатуре локализован на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров крыши жилого двухэтажного дома по адресу: городской округ Шатура, улица Клары Цеткин, дом 14. Проводилась эвакуация жильцов.
"Пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 17 единиц техники.
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