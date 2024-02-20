https://ria.ru/20240220/pozhar-1928399395.html

В Шатуре загорелась крыша двухэтажного жилого дома

В Шатуре загорелась крыша двухэтажного жилого дома - РИА Новости, 20.02.2024

В Шатуре загорелась крыша двухэтажного жилого дома

Кровля двухэтажного жилого дома загорелась на площади 400 квадратных метров в подмосковной Шатуре, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:51

2024-02-20T10:51

2024-02-20T10:58

происшествия

шатура

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля двухэтажного жилого дома загорелась на площади 400 квадратных метров в подмосковной Шатуре, идет эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о возгорании кровли жилого двухэтажного дома по адресу: городской округ Шатура, улица Клары Цеткин, дом 14", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов дома. Предварительно, пострадавших нет.К борьбе с огнем привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.

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шатура

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происшествия, шатура, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)