https://ria.ru/20240220/pozhar-1928363154.html

В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар

В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар - РИА Новости, 20.02.2024

В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар

Спасатели потушили пожар в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области, сообщили в МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:55

2024-02-20T03:55

2024-02-20T03:55

происшествия

омская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области, сообщили в МЧС России в Telegram-канале. В понедельник сообщалось, что пожарные вели ликвидацию возгорания в церкви и защищали соседние строения. Пожар был локализован на 330 квадратных метрах. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Омской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240219/pozhar-1928290672.html

омская область

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происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)