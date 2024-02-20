https://ria.ru/20240220/pozhar-1928363154.html
В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар
В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар - РИА Новости, 20.02.2024
В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар
Спасатели потушили пожар в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области, сообщили в МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:55
2024-02-20T03:55
2024-02-20T03:55
происшествия
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области, сообщили в МЧС России в Telegram-канале. В понедельник сообщалось, что пожарные вели ликвидацию возгорания в церкви и защищали соседние строения. Пожар был локализован на 330 квадратных метрах. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Омской области", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар
В недостроенной церкви в Омской области потушили пожар