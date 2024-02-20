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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 20.02.2024 (обновлено: 14:25 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/poteri-1928469678.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 120 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:18
2024-02-20T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 120 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120-ти военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 120 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 120 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" производства США, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 120-ти военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьСША
 
 
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