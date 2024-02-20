https://ria.ru/20240220/pokhischenie-1928411023.html

В Приморье мужчину будут судить за похищение и избиение девушки

В Приморье мужчину будут судить за похищение и избиение девушки - РИА Новости, 20.02.2024

В Приморье мужчину будут судить за похищение и избиение девушки

Юноша в Приморье предстанет перед судом по обвинению в похищении и избиении своей бывшей девушки, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:34

2024-02-20T11:34

2024-02-20T12:03

происшествия

артем

надеждинский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Юноша в Приморье предстанет перед судом по обвинению в похищении и избиении своей бывшей девушки, сообщает краевая прокуратура. "Мужчине предъявлено обвинение в том, что в ноябре 2023 года в результате конфликта с бывшей возлюбленной он обманом уговорил последнюю сесть к нему в автомобиль, заблокировал двери и с большой скоростью начал движение в сторону города Артема. Во время поездки фигурант высказывал в адрес потерпевшей угрозы, оскорбления, наносил удары по голове и телу, выкручивал кисти и пальцы рук", - говорится в сообщении. Девушка сослалась на плохое самочувствие и вынудила похитителя остановиться на АЗС в Артеме и выйти из автомобиля. После девушка пересела за руль и поехала за помощью к ближайшему экипажу ГИБДД, который оказался неподалеку. На 20-летнего жителя Надеждинского района возбуждено дело по статье "похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия". Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

артем

надеждинский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артем, надеждинский район, приморский край