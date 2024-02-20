https://ria.ru/20240220/pogoda-1928374306.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.02.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:26

2024-02-20T08:26

2024-02-20T08:27

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник Москва будет находиться под влиянием антициклона. "Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся существенно выше нормы и составят 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240220/pogoda-1928373515.html

москва

московская область (подмосковье)

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"