https://ria.ru/20240220/pogoda-1928374306.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.02.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:26
2024-02-20T08:26
2024-02-20T08:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426442_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_78a3d328c55a3ed21cdbd4b2c62f3b3e.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник Москва будет находиться под влиянием антициклона. "Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся существенно выше нормы и составят 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240220/pogoda-1928373515.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426442_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0b7f09dc604ef24a3ba52c22d28fe3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: без осадков и до шести градусов мороза ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник Москва будет находиться под влиянием антициклона.
«
"Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся существенно выше нормы и составят 754 миллиметра ртутного столба.
В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы