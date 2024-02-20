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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.02.2024
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08:26 20.02.2024 (обновлено: 08:27 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/pogoda-1928374306.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.02.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:26
2024-02-20T08:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник Москва будет находиться под влиянием антициклона. "Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся существенно выше нормы и составят 754 миллиметра ртутного столба.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: без осадков и до шести градусов мороза ожидается в Москве во вторник

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМорозная и солнечная погода в Москве
Морозная и солнечная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Морозная и солнечная погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Без осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник Москва будет находиться под влиянием антициклона.
«
"Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся существенно выше нормы и составят 754 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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