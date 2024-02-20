В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы
Леус: прошедшей ночью в московском регионе зафиксировали морозы до -22 градусов
Молодой человек в Москве в морозный день. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе были зафиксированы 20-градусные морозы, так температура воздуха в Новой Москве опускалась до минус 22 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Подходящая к своему финалу зима продолжает удивлять резкой и довольно частой сменой погодных условий, что, впрочем, и прогнозировалось перед ее началом. Еще только в воскресенье температура воздуха в столичном регионе поднималась почти до плюс 2 градусов, и практически весь регион находился в зоне оттепелей, а уже сегодня вернулись 20-градусные морозы", - написал Леус.
По словам синоптика, минувшей ночью в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 14,3 градуса – это третье место среди самых холодных дней февраля. На других метеостанциях Москвы наблюдался существенный температурный контраст: если на Балчуге, в зоне городского острова тепла, было всего минус 8,9 градуса, то на севере, в Тушино, температура упала до минус 18,9 градуса, а на юге, в Бутово, столбики термометров опустились до минус 19,2 градуса.
"При этом в Новой Москве морозы и вовсе окрепли до минус 22 градусов – это самая низкая температура, зафиксированная минувшей ночью на территории столичного региона", - написал Леус.
Специалист отметил, что большие температурные контрасты наблюдались и в Подмосковье. Так, на прикрытом облаками востоке, в Черустях, было всего минус 6,7 градуса, а на малооблачном западе температура опустилась ниже 20-градусной отметки, а холоднее всего было в Мелихово – минус 21,7 градуса.
"Однако эта холодная волна будет непродолжительной, и уже в среду температура воздуха окажется выше климатической нормы, а в четверг в столичном регионе стартует продолжительная оттепель, которая продлится как минимум до конца нынешней недели", - добавил Леус.