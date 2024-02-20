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В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы - РИА Новости, 20.02.2024
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08:14 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pogoda-1928373515.html
В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы
В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы - РИА Новости, 20.02.2024
В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы
Минувшей ночью в московском регионе были зафиксированы 20-градусные морозы, так температура воздуха в Новой Москве опускалась до минус 22 градусов, сообщил в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:14
2024-02-20T08:14
общество
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московская область (подмосковье)
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михаил леус
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе были зафиксированы 20-градусные морозы, так температура воздуха в Новой Москве опускалась до минус 22 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Подходящая к своему финалу зима продолжает удивлять резкой и довольно частой сменой погодных условий, что, впрочем, и прогнозировалось перед ее началом. Еще только в воскресенье температура воздуха в столичном регионе поднималась почти до плюс 2 градусов, и практически весь регион находился в зоне оттепелей, а уже сегодня вернулись 20-градусные морозы", - написал Леус. По словам синоптика, минувшей ночью в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 14,3 градуса – это третье место среди самых холодных дней февраля. На других метеостанциях Москвы наблюдался существенный температурный контраст: если на Балчуге, в зоне городского острова тепла, было всего минус 8,9 градуса, то на севере, в Тушино, температура упала до минус 18,9 градуса, а на юге, в Бутово, столбики термометров опустились до минус 19,2 градуса. "При этом в Новой Москве морозы и вовсе окрепли до минус 22 градусов – это самая низкая температура, зафиксированная минувшей ночью на территории столичного региона", - написал Леус. Специалист отметил, что большие температурные контрасты наблюдались и в Подмосковье. Так, на прикрытом облаками востоке, в Черустях, было всего минус 6,7 градуса, а на малооблачном западе температура опустилась ниже 20-градусной отметки, а холоднее всего было в Мелихово – минус 21,7 градуса. "Однако эта холодная волна будет непродолжительной, и уже в среду температура воздуха окажется выше климатической нормы, а в четверг в столичном регионе стартует продолжительная оттепель, которая продлится как минимум до конца нынешней недели", - добавил Леус.
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общество, новая москва, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
В московском регионе ночью зафиксировали 20-градусные морозы

Леус: прошедшей ночью в московском регионе зафиксировали морозы до -22 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМолодой человек в Москве в морозный день
Молодой человек в Москве в морозный день - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Молодой человек в Москве в морозный день. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе были зафиксированы 20-градусные морозы, так температура воздуха в Новой Москве опускалась до минус 22 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Подходящая к своему финалу зима продолжает удивлять резкой и довольно частой сменой погодных условий, что, впрочем, и прогнозировалось перед ее началом. Еще только в воскресенье температура воздуха в столичном регионе поднималась почти до плюс 2 градусов, и практически весь регион находился в зоне оттепелей, а уже сегодня вернулись 20-градусные морозы", - написал Леус.
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По словам синоптика, минувшей ночью в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 14,3 градуса – это третье место среди самых холодных дней февраля. На других метеостанциях Москвы наблюдался существенный температурный контраст: если на Балчуге, в зоне городского острова тепла, было всего минус 8,9 градуса, то на севере, в Тушино, температура упала до минус 18,9 градуса, а на юге, в Бутово, столбики термометров опустились до минус 19,2 градуса.
"При этом в Новой Москве морозы и вовсе окрепли до минус 22 градусов – это самая низкая температура, зафиксированная минувшей ночью на территории столичного региона", - написал Леус.
Специалист отметил, что большие температурные контрасты наблюдались и в Подмосковье. Так, на прикрытом облаками востоке, в Черустях, было всего минус 6,7 градуса, а на малооблачном западе температура опустилась ниже 20-градусной отметки, а холоднее всего было в Мелихово – минус 21,7 градуса.
"Однако эта холодная волна будет непродолжительной, и уже в среду температура воздуха окажется выше климатической нормы, а в четверг в столичном регионе стартует продолжительная оттепель, которая продлится как минимум до конца нынешней недели", - добавил Леус.
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