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В Пакистане выразили надежду на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС
В Пакистане выразили надежду на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024
В Пакистане выразили надежду на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС
Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС, присутствие Пакистана в БРИКС укрепит альянс стран, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T07:32
2024-02-20T07:32
2024-02-20T07:32
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС, присутствие Пакистана в БРИКС укрепит альянс стран, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. В ноябре 2023 года Пакистан подал официальный запрос о присоединении к БРИКС, причем в Исламабаде особо отметили, что надеются на содействие Москвы по данному вопросу. "Мы надеемся, что российская сторона тщательно рассмотрит нашу заявку. В настоящее время мы стоим в очереди стран, которые также подали заявки. Но учитывая, что у нас хорошие отношения с Россией и Китаем, учитывая, что Пакистан является членом ШОС, возможно, нашу заявку можно было бы рассмотреть быстрее. Присутствие Пакистана в БРИКС укрепит БРИКС", - отметил сенатор, добавив, что Пакистану следовало бы подать заявку на вступление в БРИКС раньше. Мушахид Хусейн Сайед также отметил, что БРИКС — это не только стратегический альянс, но и "воплощение Глобального Юга". "Мы чувствуем, что БРИКС будет способствовать выстраиванию взаимных отношений с другими странами Глобального Юга. БРИКС также создаст торговые возможности и поможет нам передать нашу позицию мировому сообществу", - подытожил политик.
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в мире, пакистан, исламабад, москва, брикс, шос
В мире, Пакистан, Исламабад, Москва, БРИКС, ШОС
В Пакистане выразили надежду на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС
Сенатор Сайед: Пакистан надеется на ускоренное рассмотрение заявки в БРИКС