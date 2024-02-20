https://ria.ru/20240220/pakistan-1928368622.html

Пакистанский сенатор рассказал о нефтяной сделке Москвы и Исламабада

Пакистанский сенатор рассказал о нефтяной сделке Москвы и Исламабада - РИА Новости, 20.02.2024

Пакистанский сенатор рассказал о нефтяной сделке Москвы и Исламабада

Нефтяная сделка России и Пакистана работает хорошо, оплата за нефть осуществляется не в долларах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T06:34

2024-02-20T06:34

2024-02-20T06:34

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефтяная сделка России и Пакистана работает хорошо, оплата за нефть осуществляется не в долларах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. "Я думаю, что (покупка российской нефти - ред.) — это очень хорошее решение, потому что это хорошая нефть, недорогая и без каких-либо "подводных камней". И мы также не платим за российскую нефть долларами, мы используем валюту третьей страны. Так что эта нефтяная сделка работает хорошо", - отметил политик. Мушахид Хусейн Сайед добавил, что не видит препятствий для того, чтобы Исламабад продолжил покупать нефть у России. По словам сенатора, также стоит ожидать "некоторое развитие" в вопросе закупки российского СПГ Исламабадом по итогам "хорошей встречи" делегации министерства энергетики Пакистана с российскими коллегами. Ранее посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали заявил РИА Новости, что в 2023 году Пакистан закупил в России сырой нефти на сумму 20 миллионов долларов.

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