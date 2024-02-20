https://ria.ru/20240220/otklyuchenie-1928364576.html
В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска
В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска - РИА Новости, 20.02.2024
В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска
Отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева, заявил вице-премьер Украины РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:47
2024-02-20T04:47
2024-02-20T04:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаил федоров
илон маск
spacex
starlink
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_bb489df988a2751fdd36a3e7614a0c1b.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью изданию "Общественное".По словам киевского чиновника, решение SpaceX отключить терминалы на территории новых субъектов Российской Федерации стало бы катастрофой для украинской армии."Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников", — подчеркнул министр.Федоров сообщил, что Киев уже обсуждает с компанией Илона Маска "способ заставить наши Starlink работать, а остальные — нет". Он не стал раскрывать детали переговоров со SpaceX.Как сообщал в начале февраля глава ДНР Денис Пушилин, управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию региона, в основном осуществляется через терминалы Starlink.Ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Так он отреагировал на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.
https://ria.ru/20240214/mask-1927218959.html
https://ria.ru/20240211/mask-1926694334.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_711d74f681f1345435cf6ee55e96f2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, михаил федоров, илон маск, spacex, starlink, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Федоров, Илон Маск, SpaceX, Starlink, Вооруженные силы Украины
В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска
Вице-премьер Украины назвал отключение Starlink в новых регионах РФ катастрофой
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью изданию "Общественное".
По словам киевского чиновника, решение SpaceX отключить терминалы на территории новых субъектов Российской Федерации стало бы катастрофой для украинской армии.
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска
"Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников", — подчеркнул министр.
Федоров сообщил, что Киев уже обсуждает с компанией Илона Маска "способ заставить наши Starlink работать, а остальные — нет". Он не стал раскрывать детали переговоров со SpaceX.
Как сообщал в начале февраля глава ДНР Денис Пушилин, управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию региона, в основном осуществляется через терминалы Starlink.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Так он отреагировал на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.
В Крыму обратились к Маску