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В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска

В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска - РИА Новости, 20.02.2024

В Киеве заговорили о "катастрофе" из-за решения Илона Маска

Отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева, заявил вице-премьер Украины РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:47

2024-02-20T04:47

2024-02-20T04:47

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева, заявил вице-премьер Украины Михаил Федоров в интервью изданию "Общественное".По словам киевского чиновника, решение SpaceX отключить терминалы на территории новых субъектов Российской Федерации стало бы катастрофой для украинской армии."Эти терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников", — подчеркнул министр.Федоров сообщил, что Киев уже обсуждает с компанией Илона Маска "способ заставить наши Starlink работать, а остальные — нет". Он не стал раскрывать детали переговоров со SpaceX.Как сообщал в начале февраля глава ДНР Денис Пушилин, управление украинскими беспилотниками, атакующими территорию региона, в основном осуществляется через терминалы Starlink.Ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Так он отреагировал на некие сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

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в мире, россия, украина, михаил федоров, илон маск, spacex, starlink, вооруженные силы украины