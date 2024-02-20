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Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 20.02.2024 (обновлено: 19:43 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/oruzhie-1928563831.html
Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин
Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин
Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, призывает соблюдать все имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:10
2024-02-20T19:43
россия
специальная военная операция на украине
сша
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, призывает соблюдать все имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе."Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", - сказал президент.Он добавил, что сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова, причем на высокой эмоциональной ноте.
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россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин

Путин: РФ всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, призывает соблюдать все имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе.
"Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", - сказал президент.
Он добавил, что сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова, причем на высокой эмоциональной ноте.
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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