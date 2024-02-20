https://ria.ru/20240220/oruzhie-1928563831.html

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил Путин

Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, призывает соблюдать все имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:10

2024-02-20T19:10

2024-02-20T19:43

россия

специальная военная операция на украине

сша

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, призывает соблюдать все имеющиеся договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин на встрече попросил Шойгу обратить внимание на вопрос, который не связан с текущими событиями на линии соприкосновения, - вопрос шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в США, по поводу размещения ядерного оружия в космосе."Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", - сказал президент.Он добавил, что сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова, причем на высокой эмоциональной ноте.

https://ria.ru/20240220/sputniki-1928555526.html

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россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, безопасность