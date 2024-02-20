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В Хабаровске нашли двух редких орланов с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 20.02.2024
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05:00 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/orlany-1928364772.html
В Хабаровске нашли двух редких орланов с огнестрельными ранениями
В Хабаровске нашли двух редких орланов с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 20.02.2024
В Хабаровске нашли двух редких орланов с огнестрельными ранениями
Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают двух краснокнижных орланов-белохвостов, которых нашли... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:00
2024-02-20T05:00
хабаровск
центр "амурский тигр"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают двух краснокнижных орланов-белохвостов, которых нашли в Хабаровске с огнестрельными ранениями, сообщает организация. "В МРОО "Центр "Тигр" поступили две краснокнижные птицы - раненые орланы-белохвосты. Птицы были найдены в черте города Хабаровска, изъяты под контролем сотрудников службы (охотнадзора) и доставлены в Центр "Тигр". У орланов тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы неутешительные: летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас птицы проходят курс лечения и реабилитации. Когда их состояние стабилизируется, хищникам найдут постоянный дом. Орлан-белохвост - крупная хищная птица семейства ястребиных. Размах крыльев у нее достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Орлан занесен в Международную Красную книгу. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.
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хабаровск, центр "амурский тигр", общество, россия
Хабаровск, Центр "Амурский тигр", Общество, Россия
В Хабаровске нашли двух редких орланов с огнестрельными ранениями

В Приморье выхаживают двух редких орланов с огнестрельными ранениями

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрлан
Орлан - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Орлан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье выхаживают двух краснокнижных орланов-белохвостов, которых нашли в Хабаровске с огнестрельными ранениями, сообщает организация.
«
"В МРОО "Центр "Тигр" поступили две краснокнижные птицы - раненые орланы-белохвосты. Птицы были найдены в черте города Хабаровска, изъяты под контролем сотрудников службы (охотнадзора) и доставлены в Центр "Тигр". У орланов тяжелые огнестрельные ранения, их сразу прооперировали, но прогнозы неутешительные: летать они больше не смогут, в дикую природу их выпустить нельзя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас птицы проходят курс лечения и реабилитации. Когда их состояние стабилизируется, хищникам найдут постоянный дом.
Орлан-белохвост - крупная хищная птица семейства ястребиных. Размах крыльев у нее достигает 2-2,3 метра, а вес может доходить до семи килограммов. Орлан занесен в Международную Красную книгу.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. МРОО работает при поддержке Центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных" и на пожертвования частных лиц и организаций.
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