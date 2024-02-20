Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России
Минюст внес "Радио Свобода" в перечень нежелательных в России НПО
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло" Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, следует из соответствующего списка ведомства.
"Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, "РСЕ/РС") (США)", - значится в перечне.
Согласно данным, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля.
Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL) — российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.
"Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".
* СМИ, выполняющее функции иноагента