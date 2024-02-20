https://ria.ru/20240220/organizatsii-1928550692.html

Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России

Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России - РИА Новости, 20.02.2024

Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России

Министерство юстиции РФ внесло" Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, следует из... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:23

2024-02-20T18:23

2024-02-20T18:35

россия

сша

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло" Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, следует из соответствующего списка ведомства."Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, "РСЕ/РС") (США)", - значится в перечне.Согласно данным, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля.Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL) — российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, происшествия