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Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России - РИА Новости, 20.02.2024
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18:23 20.02.2024 (обновлено: 18:35 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/organizatsii-1928550692.html
Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России
Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России - РИА Новости, 20.02.2024
Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России
Министерство юстиции РФ внесло" Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, следует из... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:23
2024-02-20T18:35
россия
сша
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло" Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, следует из соответствующего списка ведомства."Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, "РСЕ/РС") (США)", - значится в перечне.Согласно данным, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля.Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL) — российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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россия, сша, происшествия
Россия, США, Происшествия
Минюст расширил перечень организаций, нежелательных в России

Минюст внес "Радио Свобода" в перечень нежелательных в России НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло" Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, следует из соответствующего списка ведомства.
"Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, "РСЕ/РС") (США)", - значится в перечне.
Согласно данным, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля.
Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL) — российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.
"Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях
12 февраля, 18:24
* СМИ, выполняющее функции иноагента
 
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