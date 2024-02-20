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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 20.02.2024 (обновлено: 02:59 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T02:48
2024-02-20T02:59
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 02.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО&quot;, — говорится в посте.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.За прошедшие сутки украинские войска 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 54 боеприпаса.
https://ria.ru/20240220/vzryvy-1928357443.html
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донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 02.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в посте.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
За прошедшие сутки украинские войска 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 54 боеприпаса.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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