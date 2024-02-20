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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T02:48
2024-02-20T02:48
2024-02-20T02:59
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 02.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в посте.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.За прошедшие сутки украинские войска 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 54 боеприпаса.
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка