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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 20.02.2024

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T02:48

2024-02-20T02:48

2024-02-20T02:59

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска в 2.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 02.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в посте.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.За прошедшие сутки украинские войска 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 54 боеприпаса.

https://ria.ru/20240220/vzryvy-1928357443.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, россия