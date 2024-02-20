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В ДНР раскрыли подробности обстрела центральной библиотеки в Донецке ВСУ
В ДНР раскрыли подробности обстрела центральной библиотеки в Донецке ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
В ДНР раскрыли подробности обстрела центральной библиотеки в Донецке ВСУ
Обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:02
2024-02-20T15:02
2024-02-20T15:18
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району Донецка в 14.10 было выпущено два снаряда из РСЗО. Как передавал корреспондент РИА Новости, снаряд угодил в центральную городскую библиотеку им. Крупской. По словам очевидцев, пострадали минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов."Со стороны ВФУ был осуществлен повторный обстрел центральной части города Донецка, а именно - Ворошиловского района. На месте происшествия были обнаружены соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для дальнейшей экспертизы. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО М142 HIMARS", - рассказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением артиллерии калибра 155 мм по Киевскому району Донецка - погибла женщина, еще пять человек получили ранения.
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Кадры с места ударов по Донецку
Кадры с места ударов по Донецку
2024-02-20T15:02
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
В ДНР раскрыли подробности обстрела центральной библиотеки в Донецке ВСУ
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2024-02-20T15:02
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PT0M57S
В ДНР раскрыли подробности обстрела центральной библиотеки в Донецке ВСУ
ВСУ обстреляли центральную библиотеку в Донецке, предварительно, из РСЗО HIMARS
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району Донецка в 14.10 было выпущено два снаряда из РСЗО. Как передавал корреспондент РИА Новости, снаряд угодил в центральную городскую библиотеку им. Крупской. По словам очевидцев, пострадали минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов.
"Со стороны ВФУ был осуществлен повторный обстрел центральной части города Донецка, а именно - Ворошиловского района. На месте происшествия были обнаружены соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для дальнейшей экспертизы. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО М142 HIMARS", - рассказал представитель ДНР в СЦКК.
Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением артиллерии калибра 155 мм по Киевскому району Донецка - погибла женщина, еще пять человек получили ранения.