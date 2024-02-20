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В Новой Москве рухнула кровля склада - РИА Новости, 20.02.2024
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09:32 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/obrushenie-1928382766.html
В Новой Москве рухнула кровля склада
В Новой Москве рухнула кровля склада - РИА Новости, 20.02.2024
В Новой Москве рухнула кровля склада
Кровля административно-складского здания обрушилась ночью во вторник в Новой Москве под тяжестью снега, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:32
2024-02-20T09:32
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля административно-складского здания обрушилась ночью во вторник в Новой Москве под тяжестью снега, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В поселении Сосенское произошло обрушение кровли административно-складского здания на площади 150 квадратных метров из-за избыточной нагрузки снега", - сказал собеседник агентства. Общий размер здания - 35 на 75 метров. Эвакуированы "около 15 человек", есть ли пострадавшие, выясняется.
https://ria.ru/20240218/moskva-1928046533.html
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В Новой Москве рухнула кровля склада

В Новой Москве рухнула кровля склада под тяжестью снега

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля административно-складского здания обрушилась ночью во вторник в Новой Москве под тяжестью снега, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В поселении Сосенское произошло обрушение кровли административно-складского здания на площади 150 квадратных метров из-за избыточной нагрузки снега", - сказал собеседник агентства.
Общий размер здания - 35 на 75 метров. Эвакуированы "около 15 человек", есть ли пострадавшие, выясняется.
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