https://ria.ru/20240220/obrushenie-1928382766.html

В Новой Москве рухнула кровля склада

В Новой Москве рухнула кровля склада - РИА Новости, 20.02.2024

В Новой Москве рухнула кровля склада

Кровля административно-складского здания обрушилась ночью во вторник в Новой Москве под тяжестью снега, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:32

2024-02-20T09:32

2024-02-20T09:32

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кровля административно-складского здания обрушилась ночью во вторник в Новой Москве под тяжестью снега, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В поселении Сосенское произошло обрушение кровли административно-складского здания на площади 150 квадратных метров из-за избыточной нагрузки снега", - сказал собеседник агентства. Общий размер здания - 35 на 75 метров. Эвакуированы "около 15 человек", есть ли пострадавшие, выясняется.

https://ria.ru/20240218/moskva-1928046533.html

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2024

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происшествия, новая москва