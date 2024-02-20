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В Кремле ответили на вопрос об обращении Юлии Навальной
В Кремле ответили на вопрос об обращении Юлии Навальной - РИА Новости, 20.02.2024
В Кремле ответили на вопрос об обращении Юлии Навальной
Президент России Владимир Путин не видел обращения Юлии Навальной, в котором она пообещала продолжить дело своего мужа Алексея Навального, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:01
2024-02-20T13:01
2024-02-20T13:01
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не видел обращения Юлии Навальной, в котором она пообещала продолжить дело своего мужа Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, президент не видел этого", - заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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происшествия, россия, юлия навальная, дмитрий песков, владимир путин
Происшествия, Россия, Юлия Навальная, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос об обращении Юлии Навальной
Песков: Путин не видел обращения Юлии Навальной