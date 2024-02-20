https://ria.ru/20240220/novak-1928479549.html

В правительстве назвали сроки обеспечения газификации новых регионов

В правительстве назвали сроки обеспечения газификации новых регионов - РИА Новости, 20.02.2024

В правительстве назвали сроки обеспечения газификации новых регионов

Власти России планируют обеспечить социальную газификацию новых регионов с июля этого года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:43

2024-02-20T14:43

2024-02-20T14:43

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Власти России планируют обеспечить социальную газификацию новых регионов с июля этого года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Планируется, что с 1 июля текущего года будет обеспечена для жителей... программа социальной газификации", - сказал Новак в ходе выступления на заседании госсовета РФ по направлению "Энергетика", рассказывая об энергетике новых регионов. По его словам, общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину этих расходов на себя возьмут компании ТЭК.

https://ria.ru/20240217/putin-1927948970.html

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экономика, россия, александр новак