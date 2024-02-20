https://ria.ru/20240220/novak-1928477647.html

Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак

Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак - РИА Новости, 20.02.2024

Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак

Потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России огромный, задача в том числе - обеспечить поставки соответствующего оборудования на внешние... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:38

2024-02-20T14:38

2024-02-20T14:38

выставка-форум "россия"

россия

калининград

александр новак

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России огромный, задача в том числе - обеспечить поставки соответствующего оборудования на внешние рынки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потенциал развития возобновляемых источников энергии, безусловно, огромный. Наша задача перспективе - стать конкурентоспособной отраслью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, и обеспечивать поставки соответствующего оборудования на внешние рынки", - сказал он в своем выступлении на форуме "Россия" на ВДНХ. В качестве успешного примера движения в выбранном направлении Новак назвал строительство в Калининграде "мощного" завода на 1000 МВт по производству панелей для солнечных электростанций. "Это прекрасный пример для того, чтобы охарактеризовать развитие данной отрасли", - сообщил вице-премьер.

https://ria.ru/20240220/novak-1928470499.html

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россия, калининград, александр новак