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Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак - РИА Новости, 20.02.2024
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14:38 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/novak-1928477647.html
Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак
Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак - РИА Новости, 20.02.2024
Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак
Потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России огромный, задача в том числе - обеспечить поставки соответствующего оборудования на внешние... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:38
2024-02-20T14:38
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России огромный, задача в том числе - обеспечить поставки соответствующего оборудования на внешние рынки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потенциал развития возобновляемых источников энергии, безусловно, огромный. Наша задача перспективе - стать конкурентоспособной отраслью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, и обеспечивать поставки соответствующего оборудования на внешние рынки", - сказал он в своем выступлении на форуме "Россия" на ВДНХ. В качестве успешного примера движения в выбранном направлении Новак назвал строительство в Калининграде "мощного" завода на 1000 МВт по производству панелей для солнечных электростанций. "Это прекрасный пример для того, чтобы охарактеризовать развитие данной отрасли", - сообщил вице-премьер.
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россия, калининград, александр новак
Выставка-форум "Россия", Россия, Калининград, Александр Новак
Россия может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки, заявил Новак

Новак: РФ в перспективе может поставлять ВИЭ-оборудования на внешние рынки

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Потенциал развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России огромный, задача в том числе - обеспечить поставки соответствующего оборудования на внешние рынки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Потенциал развития возобновляемых источников энергии, безусловно, огромный. Наша задача перспективе - стать конкурентоспособной отраслью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, и обеспечивать поставки соответствующего оборудования на внешние рынки", - сказал он в своем выступлении на форуме "Россия" на ВДНХ.
В качестве успешного примера движения в выбранном направлении Новак назвал строительство в Калининграде "мощного" завода на 1000 МВт по производству панелей для солнечных электростанций.
"Это прекрасный пример для того, чтобы охарактеризовать развитие данной отрасли", - сообщил вице-премьер.
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