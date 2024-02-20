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Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией - РИА Новости, 20.02.2024
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14:40 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/neft-1928478094.html
Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией
Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией - РИА Новости, 20.02.2024
Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией
Власти России помогают нефтегазовым компаниям решать вопросы с расчетами с индийскими и турецкими банками, сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:40
2024-02-20T14:40
выставка-форум "россия"
экономика
россия
индия
турция
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Власти России помогают нефтегазовым компаниям решать вопросы с расчетами с индийскими и турецкими банками, сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на пресс-конференции на выставке-форуме "Россия". "Это коммерческая часть, которая непростая. Поэтому особенно по первому направлению мы точно работаем над этим, чтобы найти решения проблемы, и по Индии тоже", - ответил Шульгинов на вопрос о том, каким образом оказывается помощь российским нефтегазовым компаниям, испытывающим трудности в расчетах с турецкими и индийскими банками.
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экономика, россия, индия, турция, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Индия, Турция, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией

Шульгинов: власти помогают нефтегазовым компаниям в расчетах с Индией и Турцией

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Власти России помогают нефтегазовым компаниям решать вопросы с расчетами с индийскими и турецкими банками, сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на пресс-конференции на выставке-форуме "Россия".
"Это коммерческая часть, которая непростая. Поэтому особенно по первому направлению мы точно работаем над этим, чтобы найти решения проблемы, и по Индии тоже", - ответил Шульгинов на вопрос о том, каким образом оказывается помощь российским нефтегазовым компаниям, испытывающим трудности в расчетах с турецкими и индийскими банками.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияИндияТурцияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Выставка-форум "Россия"
 
 
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