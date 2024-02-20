https://ria.ru/20240220/neft-1928478094.html

Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией

Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией - РИА Новости, 20.02.2024

Шульгинов рассказал о расчетах за энергоносители с Индией и Турцией

Власти России помогают нефтегазовым компаниям решать вопросы с расчетами с индийскими и турецкими банками, сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:40

2024-02-20T14:40

2024-02-20T14:40

выставка-форум "россия"

экономика

россия

индия

турция

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Власти России помогают нефтегазовым компаниям решать вопросы с расчетами с индийскими и турецкими банками, сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на пресс-конференции на выставке-форуме "Россия". "Это коммерческая часть, которая непростая. Поэтому особенно по первому направлению мы точно работаем над этим, чтобы найти решения проблемы, и по Индии тоже", - ответил Шульгинов на вопрос о том, каким образом оказывается помощь российским нефтегазовым компаниям, испытывающим трудности в расчетах с турецкими и индийскими банками.

https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html

россия

индия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, турция, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"