https://ria.ru/20240220/navalnaya-1928504919.html
Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной
Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной - РИА Новости, 20.02.2024
Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной
Соцсеть Х (бывшая Twitter) приостановила действие учетной записи вдовы Алексея Навального Юлии. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:53
2024-02-20T15:53
2024-02-20T16:08
юлия навальная
алексей навальный*
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) приостановила действие учетной записи вдовы Алексея Навального Юлии."Действие учетной записи приостановлено", — говорится в записи в аккаунте Юлии Навальной.Отмечается, что X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила социальной сети. Какие именно правила были нарушены, не уточняется.Агентство Франс Пресс уточняет, что аккаунт был создан накануне.
https://ria.ru/20240220/obraschenie-1928437435.html
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юлия навальная, алексей навальный*, происшествия
Юлия Навальная, Алексей Навальный*, Происшествия
Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной
Соцсеть X приостановила действие учетной записи жены Алексея Навального Юлии
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) приостановила действие учетной записи вдовы Алексея Навального Юлии.
"Действие учетной записи приостановлено", — говорится в записи в аккаунте Юлии Навальной.
Отмечается, что X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила социальной сети. Какие именно правила были нарушены, не уточняется.
Агентство Франс Пресс уточняет, что аккаунт был создан накануне.
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