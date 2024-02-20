https://ria.ru/20240220/navalnaya-1928504919.html

Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной

Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной - РИА Новости, 20.02.2024

Соцсеть X приостановила действие учетной записи Юлии Навальной

Соцсеть Х (бывшая Twitter) приостановила действие учетной записи вдовы Алексея Навального Юлии. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:53

2024-02-20T15:53

2024-02-20T16:08

юлия навальная

алексей навальный*

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Соцсеть Х (бывшая Twitter) приостановила действие учетной записи вдовы Алексея Навального Юлии."Действие учетной записи приостановлено", — говорится в записи в аккаунте Юлии Навальной.Отмечается, что X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила социальной сети. Какие именно правила были нарушены, не уточняется.Агентство Франс Пресс уточняет, что аккаунт был создан накануне.

https://ria.ru/20240220/obraschenie-1928437435.html

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2024

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юлия навальная, алексей навальный*, происшествия