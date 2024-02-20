https://ria.ru/20240220/moy_eksport-1928516212.html

Свыше 100 услуг доступно алтайским компаниям на платформе "Мой экспорт"

Свыше 100 услуг доступно алтайским компаниям на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 20.02.2024

Свыше 100 услуг доступно алтайским компаниям на платформе "Мой экспорт"

Компаниям, работающим на территории Алтайского края, доступны более 100 услуг цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:37

2024-02-20T16:37

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российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Компаниям, работающим на территории Алтайского края, доступны более 100 услуг цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает пресс-служба правительства региона. Платформу запустил экспортный центр в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Услугами цифровой платформы пользуются более 500 юрлиц и ИП. За прошлый год они получили свыше 2,8 тысячи государственных и прочих услуг, которые необходимы для выхода на внешний рынок, а за все время работы системы - более 3,3 тысячи. По данным краевого министерства экономического развития, наиболее популярными услугами, оформленными региональными компаниями за 2023 год, стали получение фитосанитарного сертификата, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, господдержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, учебные пособия школы экспорта РЭЦ. "Алтайские экспортеры активно пользуются инструментами и возможностями системы для получения мер федеральной государственной поддержки. В 2023 году посредством цифровой платформы "Мой экспорт" региональные компании получили субсидии на сумму свыше 400 миллионов рублей", - сказал замминистра экономического развития региона, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что на сайте доступно свыше 100 услуг для экспортеров. В минувшем году в этот список добавили 12 услуг. Кроме того, для пользователей открылись три новых сервиса. В цифровой вид перевели востребованные меры поддержки: транспортировку промышленной продукции, транспортировку через порты Северо-Западного федерального округа, сертификацию продукции агропромышленного комплекса и размещение в павильонах АПК за рубежом. По информации пресс-службы, в 2024 году будет продолжено развитие платежного сервиса, перевод в цифру услуг от региональных центров поддержки экспорта. Запланировано, что на платформе появятся новые программы по обучению внешнеэкономической деятельности от Школы РЭЦ. Также будет пополнение перечня цифровых финансовых продуктов от группы РЭЦ - в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.

https://ria.ru/20240220/rets-1928399845.html

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, алтайский край, российский экспортный центр (рэц)