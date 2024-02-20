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Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки - РИА Новости, 20.02.2024
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14:05 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/mosprom-1928330417.html
Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки
Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки - РИА Новости, 20.02.2024
Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки
Предприятия из столицы при поддержке центра "Моспром" за прошлый год наладили контакты с 5 новыми дружественными странами – Филиппины, Сенегал, Алжир, Иран и... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:05
2024-02-20T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сенегал
филиппины
алжир (республика)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предприятия из столицы при поддержке центра "Моспром" за прошлый год наладили контакты с 5 новыми дружественными странами – Филиппины, Сенегал, Алжир, Иран и Турция, на сегодняшний день они ведут переговоры о поставках продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный центр поддержки экспорта является подведомственным учреждением столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Эксперты центра проводят анализ целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Это помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода предприятия на иностранные рынки."Столичные промышленники активно экспортируют продукцию в более чем 100 дружественных стран. По итогам девяти месяцев 2023 года поставки за рубеж увеличились на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При поддержке экспортного центра "Моспром" производители находят новых иностранных партнеров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что за 2023 год столичные промышленники наладили сотрудничество с пятью новыми для себя странами: Филиппинами, Сенегалом, Алжиром, Ираном и Турцией.Отмечается, что в Сенегале и Филиппинах производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии во время бизнес-миссий смог представить свою продукцию зарубежным партнерам. На сегодняшний день уже ведутся переговоры о поставках товаров на рынки данных стран.Кроме того, еще одна столичная компания получила предложение о партнерстве во время бизнес-визита в Сенегал. Товаром компании, которая специализируется на разработке цифровых решений в производственных процессах, заинтересовалась одна из крупнейших ИТ-компаний этой страны.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что различная продукция московских производителей имеет большой спрос на иностранных рынках. Сотрудники центра "Моспром" оказывают помощь в налаживании контактов и выходе на экспорт. За прошлый год ими было организовано 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, на которых московские экспортеры провели свыше 2,4 тыс. деловых встреч.Сотрудники "Моспрома" на бесплатной основе помогают столичным производителям в поисках контрагентов, проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Кроме того, работники центра обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".Ранее Ефимов сообщал, что за январь – сентябрь 2023 года товарооборот
https://ria.ru/20240202/moskva-1924883519.html
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москва
сенегал
филиппины
алжир (республика)
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сенегал, филиппины, алжир (республика)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сенегал, Филиппины, Алжир (республика)

Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предприятия из столицы при поддержке центра "Моспром" за прошлый год наладили контакты с 5 новыми дружественными странами – Филиппины, Сенегал, Алжир, Иран и Турция, на сегодняшний день они ведут переговоры о поставках продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Данный центр поддержки экспорта является подведомственным учреждением столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Эксперты центра проводят анализ целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Это помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода предприятия на иностранные рынки.
"Столичные промышленники активно экспортируют продукцию в более чем 100 дружественных стран. По итогам девяти месяцев 2023 года поставки за рубеж увеличились на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При поддержке экспортного центра "Моспром" производители находят новых иностранных партнеров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что за 2023 год столичные промышленники наладили сотрудничество с пятью новыми для себя странами: Филиппинами, Сенегалом, Алжиром, Ираном и Турцией.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Отмечается, что в Сенегале и Филиппинах производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии во время бизнес-миссий смог представить свою продукцию зарубежным партнерам. На сегодняшний день уже ведутся переговоры о поставках товаров на рынки данных стран.
Кроме того, еще одна столичная компания получила предложение о партнерстве во время бизнес-визита в Сенегал. Товаром компании, которая специализируется на разработке цифровых решений в производственных процессах, заинтересовалась одна из крупнейших ИТ-компаний этой страны.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что различная продукция московских производителей имеет большой спрос на иностранных рынках. Сотрудники центра "Моспром" оказывают помощь в налаживании контактов и выходе на экспорт. За прошлый год ими было организовано 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, на которых московские экспортеры провели свыше 2,4 тыс. деловых встреч.
Сотрудники "Моспрома" на бесплатной основе помогают столичным производителям в поисках контрагентов, проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Кроме того, работники центра обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Ранее Ефимов сообщал, что за январь – сентябрь 2023 года товарооборот
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