https://ria.ru/20240220/mosprom-1928330417.html

Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки

Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки - РИА Новости, 20.02.2024

Ефимов: "Моспром" помог промышленникам выйти на новые международные рынки

Предприятия из столицы при поддержке центра "Моспром" за прошлый год наладили контакты с 5 новыми дружественными странами – Филиппины, Сенегал, Алжир, Иран и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:05

2024-02-20T14:05

2024-02-20T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сенегал

филиппины

алжир (республика)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предприятия из столицы при поддержке центра "Моспром" за прошлый год наладили контакты с 5 новыми дружественными странами – Филиппины, Сенегал, Алжир, Иран и Турция, на сегодняшний день они ведут переговоры о поставках продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный центр поддержки экспорта является подведомственным учреждением столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Эксперты центра проводят анализ целевых рынков для производителей, в том числе по индивидуальному заказу. Это помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода предприятия на иностранные рынки."Столичные промышленники активно экспортируют продукцию в более чем 100 дружественных стран. По итогам девяти месяцев 2023 года поставки за рубеж увеличились на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При поддержке экспортного центра "Моспром" производители находят новых иностранных партнеров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что за 2023 год столичные промышленники наладили сотрудничество с пятью новыми для себя странами: Филиппинами, Сенегалом, Алжиром, Ираном и Турцией.Отмечается, что в Сенегале и Филиппинах производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии во время бизнес-миссий смог представить свою продукцию зарубежным партнерам. На сегодняшний день уже ведутся переговоры о поставках товаров на рынки данных стран.Кроме того, еще одна столичная компания получила предложение о партнерстве во время бизнес-визита в Сенегал. Товаром компании, которая специализируется на разработке цифровых решений в производственных процессах, заинтересовалась одна из крупнейших ИТ-компаний этой страны.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что различная продукция московских производителей имеет большой спрос на иностранных рынках. Сотрудники центра "Моспром" оказывают помощь в налаживании контактов и выходе на экспорт. За прошлый год ими было организовано 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, на которых московские экспортеры провели свыше 2,4 тыс. деловых встреч.Сотрудники "Моспрома" на бесплатной основе помогают столичным производителям в поисках контрагентов, проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Кроме того, работники центра обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".Ранее Ефимов сообщал, что за январь – сентябрь 2023 года товарооборот

https://ria.ru/20240202/moskva-1924883519.html

https://ria.ru/20231221/tovarooborot-1917093299.html

москва

сенегал

филиппины

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сенегал, филиппины, алжир (республика)