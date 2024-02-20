https://ria.ru/20240220/moskva-1928408464.html

Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр

Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр - РИА Новости, 20.02.2024

Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр

В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:25

2024-02-20T11:25

2024-02-20T11:25

москва

андрей бочкарев

коммерческая недвижимость

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения", – цитирует его пресс-служба стройкомплекса Москвы. По словам Бочкарева, реализация проекта позволит создать примерно 700 рабочих мест. Как уточняется в сообщении, торговый центр займет одноэтажный стилобат корпуса "Север" в составе жилого комплекса "Level Причальный" (Причальный проезд, 10, корпус 1).

https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, коммерческая недвижимость, стройкомплекс москвы