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Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр - РИА Новости, 20.02.2024
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11:25 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/moskva-1928408464.html
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр - РИА Новости, 20.02.2024
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр
В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:25
2024-02-20T11:25
москва
андрей бочкарев
коммерческая недвижимость
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения", – цитирует его пресс-служба стройкомплекса Москвы. По словам Бочкарева, реализация проекта позволит создать примерно 700 рабочих мест. Как уточняется в сообщении, торговый центр займет одноэтажный стилобат корпуса "Север" в составе жилого комплекса "Level Причальный" (Причальный проезд, 10, корпус 1).
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москва, андрей бочкарев, коммерческая недвижимость, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Коммерческая недвижимость, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения", – цитирует его пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов
11 декабря 2023, 15:40
По словам Бочкарева, реализация проекта позволит создать примерно 700 рабочих мест.
Как уточняется в сообщении, торговый центр займет одноэтажный стилобат корпуса "Север" в составе жилого комплекса "Level Причальный" (Причальный проезд, 10, корпус 1).
 
МоскваАндрей БочкаревКоммерческая недвижимостьСтройкомплекс Москвы
 
 
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