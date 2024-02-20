https://ria.ru/20240220/moskva-1928408464.html
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр - РИА Новости, 20.02.2024
Бочкарев: на северо-западе Москвы к середине года построят торговый центр
В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:25
2024-02-20T11:25
2024-02-20T11:25
москва
андрей бочкарев
коммерческая недвижимость
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения", – цитирует его пресс-служба стройкомплекса Москвы. По словам Бочкарева, реализация проекта позволит создать примерно 700 рабочих мест. Как уточняется в сообщении, торговый центр займет одноэтажный стилобат корпуса "Север" в составе жилого комплекса "Level Причальный" (Причальный проезд, 10, корпус 1).
https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, коммерческая недвижимость, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Коммерческая недвижимость, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В составе жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы во втором квартале текущего года планируется завершить возведение торгового центра площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Помещения торгового центра площадью 9,1 тысячи квадратных метров запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения", – цитирует его пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов
По словам Бочкарева
, реализация проекта позволит создать примерно 700 рабочих мест.
Как уточняется в сообщении, торговый центр займет одноэтажный стилобат корпуса "Север" в составе жилого комплекса "Level Причальный" (Причальный проезд, 10, корпус 1).