https://ria.ru/20240220/moskva-1928396312.html

В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих

В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих - РИА Новости, 20.02.2024

В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих

Полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы и грабили их, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:40

2024-02-20T10:40

2024-02-20T10:41

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы и грабили их, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ГУМВД, первое нападение произошло ночью на Малой Сухаревской площади: злоумышленники завели за угол здания 19-летнего москвича, нанесли несколько ударов и похитили кошелёк с деньгами и банковскими картами. "Позже на Трубной улице родственники остановили 31-летнего мужчину и потребовали отдать наличные и ценное имущество. Потерпевший попытался убежать, но один из нападавших его догнал, после чего забрал имеющиеся сбережения и кредитки", - добавили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что полицейские в течение часа вышли на след грабителей. У них изъяты похищенные деньги. Украденное имущество братья выбросили. Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранты заключены под стражу.

https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927853834.html

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происшествия, москва, россия