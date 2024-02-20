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В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих - РИА Новости, 20.02.2024
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10:40 20.02.2024 (обновлено: 10:41 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/moskva-1928396312.html
В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих
В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих - РИА Новости, 20.02.2024
В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих
Полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы и грабили их, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:40
2024-02-20T10:41
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы и грабили их, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ГУМВД, первое нападение произошло ночью на Малой Сухаревской площади: злоумышленники завели за угол здания 19-летнего москвича, нанесли несколько ударов и похитили кошелёк с деньгами и банковскими картами. "Позже на Трубной улице родственники остановили 31-летнего мужчину и потребовали отдать наличные и ценное имущество. Потерпевший попытался убежать, но один из нападавших его догнал, после чего забрал имеющиеся сбережения и кредитки", - добавили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что полицейские в течение часа вышли на след грабителей. У них изъяты похищенные деньги. Украденное имущество братья выбросили. Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранты заключены под стражу.
https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927853834.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали двух братьев, грабивших прохожих

Полицейские задержали двух братьев, грабивших прохожих в Москве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полицейские задержали двух братьев, которые нападали на прохожих в центре Москвы и грабили их, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ГУМВД, первое нападение произошло ночью на Малой Сухаревской площади: злоумышленники завели за угол здания 19-летнего москвича, нанесли несколько ударов и похитили кошелёк с деньгами и банковскими картами.
«
"Позже на Трубной улице родственники остановили 31-летнего мужчину и потребовали отдать наличные и ценное имущество. Потерпевший попытался убежать, но один из нападавших его догнал, после чего забрал имеющиеся сбережения и кредитки", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что полицейские в течение часа вышли на след грабителей. У них изъяты похищенные деньги. Украденное имущество братья выбросили.
Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранты заключены под стражу.
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