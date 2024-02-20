https://ria.ru/20240220/moskva-1922102139.html

Московский переулок, где жили "русский Фауст" и доктор Живаго

Московский переулок, где жили "русский Фауст" и доктор Живаго - РИА Новости, 20.02.2024

Московский переулок, где жили "русский Фауст" и доктор Живаго

Длина Камергерского переулка между Тверской и Большой Дмитровкой всего 250 метров, но с ним связаны судьбы десятков знаменитых литераторов. И я, Максим Шарапов, РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:22

2024-02-20T10:22

2024-02-20T17:05

москва

архитектура

литературные путешествия с максимом шараповым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922095972_0:884:1536:1748_1920x0_80_0_0_8af4ce2276eb776f38d45f916fe0b8ae.jpg

Длина Камергерского переулка между Тверской и Большой Дмитровкой всего 250 метров, но с ним связаны судьбы десятков знаменитых литераторов. И я, Максим Шарапов, предлагаю вместе прогуляться по этой удивительной пешеходной улочке.Свое современное название Камергерский получил в XIX веке. Здесь, совсем недалеко от Кремля, жили чиновники в ранге придворных камергеров. В 1923 году переулок переименовали в проезд Художественного театра, но в начале 90-х годов прошлого века историческое название вернулось.Сегодня Камергерский - уютная пешеходная зона со множеством ресторанов и кафе на любой вкус. Сюда приходят отдохнуть и встретиться с друзьями. И все-таки главным местом притяжения остается Московский художественный театр имени Чехова (МХТ), у которого по вечерам, перед началом спектакля, всегда спрашивают лишние билеты.Каменный особняк, в котором располагается современный Художественный театр построили еще в 1817 году, после знаменитого московского пожара. За свою историю он несколько раз менял владельцев, перестраивался, а в 1882 году был впервые приспособлен под театр.Двадцать лет сцена сдавалась в наем разным труппам, а в 1902 году ее арендовал Савва Морозов. Меценат перенес сюда основанный на его средства Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко МХТ, который позднее стал носить имя Антона Павловича Чехова. И сегодня у большинства людей "литературность" Камергерского ассоциируется именно с чеховским творчеством: символом МХТ стала чайка из одноименной пьесы драматурга, напротив театра установлен памятник Чехову. Но в истории Камергерского было много литературных имен, стоит только заглянуть за ширму первого впечатления.Еще в начале XIX века в здании, позже перестроенном под театр, жил юный Владимир Одоевский. Будущий писатель-мистик увлекался оккультными науками и возглавлял "Общество любомудрия", собиравшееся в 1823-1825 годах. Члены этого кружка, куда входили поэт Дмитрий Веневитинов, публицист Иван Киреевский, обсуждали труды немецких философов, в частности, Шеллинга и Канта, творчество писателя Гофмана. Немецкие умы вдохновляли их сильнее, чем популярная в России того времени французская философия.Потомок древнего дворянского рода Владимир Федорович Одоевский дослужился до камергера, гофмейстера и тайного советника. Издавал журналы и альманахи, но остался в истории как интересный писатель и мыслитель. В его фантастических повестях правят потусторонние силы и "оживают" духи умерших людей. Перечитайте "Черную перчатку", "Живого мертвеца" или "Город без имени" и вы поймете, почему Владимир Одоевский получил среди современников прозвище "русский Фауст".Почти напротив Художественного театра, нарушая общую линию фасадов и выбиваясь из архитектурного облика Камергерского переулка, в начале 30-х годов XX века "поселилось" прямоугольное здание в духе конструктивизма. Семиэтажный дом по проекту архитектора Сергея Чернышева, в котором примерно 40 квартир, предназначался для советской литературной элиты и получил название "Дом писательского кооператива".Здесь жили, например, автор романа "Котлован" Андрей Платонов, поэт Михаил Светлов, написавший знаменитую "Гренаду". А еще создатель "Трех толстяков" Юрий Олеша, поэт и переводчик Эдуард Багрицкий, сочинивший поэму "Смерть пионерки" и десятки других советских литераторов, чье творчество теперь знакомо в основном литературоведам. По слухам, в очереди на квартиру в этом доме стоял и Владимир Маяковский, но получить престижную жилплощадь так и не успел.На углу дома сохранились три мемориальные доски, напоминающие о литературной родословной этого здания: поэтам Николаю Асееву, Михаилу Светлову и писательнице Лидии Сейфуллиной. Но, проходя мимо, спрятавшиеся от случайных взглядов памятные доски просто так не заметить.Если идти по четной стороне Камергерского к Большой Дмитровке, сразу за "писательской семиэтажкой" выделяется двухэтажное здание в строительных лесах. В середине позапрошлого века обрусевший француз Ипполит Шевалье открыл в нем фешенебельную гостиницу и ресторан, которые носили имя своего создателя. В гостинице Шевалье, по описаниям сравнимой с шикарным пятизвездочным отелем, останавливались только состоятельные люди, среди которых были русские поэты Николай Некрасов и Афанасий Фет. А Лев Толстой называл эту гостиницу лучшей в Москве. Сегодня историческое здание на реконструкции, и сохранится ли в нем дух прежней эпохи пока неизвестно.Еще несколько десятков шагов, и по левую руку начинает доминировать массивное здание в шесть этажей. Это бывший доходный дом, построенный в 1913 году. Он угловой и окна сдававшихся в наем помещений выходят и на Камергерский, и на Большую Дмитровку. В советское время здесь, в одной из квартир, жил писатель Лев Кассиль, о чем свидетельствует мемориальная доска на фасаде, а Михаил Шолохов останавливался в гостях у своих друзей.Казалось бы, переулок закончился, а вместе с ним завершилось и литературное путешествие. Но это не так! Стоит пройти метров 50 по Большой Дмитровке в сторону Страстного бульвара и свернуть в подворотню. Здесь, за фасадами Камергерского, во дворах, спрятался трехэтажный особняк городской усадьбы Глебовых-Стрешневых, построенный в XVIIIвеке. Как обычно на протяжении веков особняк несколько раз менял своих владельцев, частично перестраивался, а с 1862 года часть квартир в нем стала сдаваться постояльцам.В феврале 1866 года квартиру в этом доме ненадолго сняла семья Льва Толстого, о чем сохранились записи в дневнике жены писателя Софьи Андреевны. Известно, что Лев Николаевич читал здесь в кругу друзей главы из будущего романа "Война и мир" и ходил обедать в соседний ресторан Шевалье. Рядом с Толстыми снимала жилье семья дочери поэта Федора Тютчева Анны, которую он навещал в 1867 году. А в конце XIX века в доме жил известный зоолог и редактор посвященных природе журналов Леонид Сабанеев. Человек, описавший рыбалку в своей книге "Жизнь и ловля пресноводных рыб" как настоящее искусство.Сегодня историческое здание, связанное с именами классиков русской литературы, выглядит заброшенным. Обшарпанные стены, заколоченные окна. И только синяя табличка напоминает прохожим, что перед ними "объект культурного наследия регионального значения", который только ждет реставрации.Но и на этом литературная история Камергерского переулка не заканчивается. В одном из домов Борис Пастернак поселил главного героя своего романа "Доктор Живаго" Юрия. Исследователи все еще спорят, в каком именно доме Камергерского Юрий Живаго снимал комнату перед своей смертью, но так ли это принципиально? Пусть маленький переулок в самом центре Москвы продолжает хранить свои литературные тайны.

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, архитектура