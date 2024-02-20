https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928595292.html

Власти Молдавии строят в стране неофеодализм, заявил депутат

Власти Молдавии строят в стране неофеодализм, заявил депутат - РИА Новости, 20.02.2024

Власти Молдавии строят в стране неофеодализм, заявил депутат

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) под прикрытием евроинтеграции строят в стране неофеодализм, заявил депутат... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:00

2024-02-20T22:00

2024-02-20T22:00

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) под прикрытием евроинтеграции строят в стране неофеодализм, заявил депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя в своем Telegram-канале. "Мы тут говорим о евроинтеграции, но на самом деле происходит демодернизация, деиндустриализация, деурбанизация! Молдавия строит неофеодализм! Призываю сограждан не бояться критиковать М. Санду, которая является главным виновником происходящего в стране", - написал Цырдя.По его словам, Санду и ПДС имеют все шансы проиграть президентские выборы в этом году, а затем и парламентские в следующем году из-за своих ошибок и плачевных результатов. "Это и обвал в 2023 году ВВП на 6%, инфляция около 30% в 2022 году, закрытие ВУЗов и бизнеса, но, самое главное - рост показателя абсолютной бедности с 24% в 2020 году до 31% в 2024 году. Прямые иностранные инвестиции упали на 30 % за 11 месяцев 2023! А это значит, что нет новых рабочих мест, не будет экономического роста. Мы потеряли рынок СНГ, мы потеряли дешевую энергию, мы теряем население из-за массового оттока людей (рабочую силу)", - подытожил депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20240220/moldavia-1928587137.html

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в мире, молдавия, майя санду, снг