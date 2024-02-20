https://ria.ru/20240220/mishustin-1928525116.html

Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам

Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам - РИА Новости, 20.02.2024

Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам

Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:05

2024-02-20T17:05

2024-02-20T17:05

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе совещания Мишустин рассказал, что в 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. На сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него. При этом через портал госуслуг с согласия граждан их информируют о положенных льготах. "Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240220/meditsina-1928519075.html

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общество, россия, михаил мишустин