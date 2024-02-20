https://ria.ru/20240220/mishustin-1928525116.html
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам - РИА Новости, 20.02.2024
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам
Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:05
2024-02-20T17:05
2024-02-20T17:05
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920765766_0:1804:2048:2956_1920x0_80_0_0_af3e0dbfbdb4a41a9c67d4579ba6ee5e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе совещания Мишустин рассказал, что в 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. На сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него. При этом через портал госуслуг с согласия граждан их информируют о положенных льготах. "Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240220/meditsina-1928519075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920765766_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_31fd3c65cba0d874675cdf3172ba9778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам
Мишустин: соцподдержка должна предоставляться по единым стандартам к 2030 году
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
В ходе совещания Мишустин рассказал, что в 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. На сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него. При этом через портал госуслуг с согласия граждан их информируют о положенных льготах.
"Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям", - сказал Мишустин.
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину