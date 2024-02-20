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Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам - РИА Новости, 20.02.2024
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17:05 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/mishustin-1928525116.html
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам - РИА Новости, 20.02.2024
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам
Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:05
2024-02-20T17:05
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе совещания Мишустин рассказал, что в 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. На сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него. При этом через портал госуслуг с согласия граждан их информируют о положенных льготах. "Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил привести все виды соцподдержки к единым стандартам

Мишустин: соцподдержка должна предоставляться по единым стандартам к 2030 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все виды помощи гражданам РФ к концу десятилетия должны предоставляться по единым стандартам и требованиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
В ходе совещания Мишустин рассказал, что в 2023 году почти 23 миллиона человек получили различные соцвыплаты в проактивном режиме. На сегодняшний день, 42 меры поддержки назначаются только на основании одного заявления или вовсе без него. При этом через портал госуслуг с согласия граждан их информируют о положенных льготах.
"Подобные механизмы мы будем развивать и к концу десятилетия все виды помощи: федеральные, региональные, муниципальные должны предоставляться по единым стандартам и требованиям", - сказал Мишустин.
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