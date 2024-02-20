https://ria.ru/20240220/minenergo-1928480361.html

Минэнерго хочет провести конкурс на строительство генерации на юге страны

Минэнерго хочет провести конкурс на строительство генерации на юге страны - РИА Новости, 20.02.2024

Минэнерго хочет провести конкурс на строительство генерации на юге страны

Минэнерго считает, что необходим конкурс на строительство недостающей генерации на юге-западе РФ, проработка условий еще идет, сообщил министр энергетики РФ... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:47

2024-02-20T14:47

2024-02-20T17:32

выставка-форум "россия"

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростех

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго считает, что необходим конкурс на строительство недостающей генерации на юге-западе РФ, проработка условий еще идет, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Вопрос строительства сложнее, чем предложение "Ростеха"... Требования к проведению конкурса мы разрабатываем и будем проводить там конкурс", - сказал он на пресс-конференции в рамках форума "Россия" на ВДНХ, отвечая на вопрос, как министерство относится к предложению "Ростеха" построить недостающую генерацию на юго-западе РФ без конкурса."Мы считаем, что конкурс нужно проводить, пока не все вопросы решены. Есть другие предложения", - подчеркнул министр.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина без конкурса отдать компании строительство новой генерации в Крыму и Тамани общей мощностью 1 гигаватт, сообщало в начале февраля издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Госкорпорация рассчитывает построить новые энергоблоки на своих же площадках - "Ударной" и "Таврической" ТЭС - к 2027-2028 годам."К этому предложению ("Ростеха" - ред.) нужно относиться с технологической точки зрения - на каком виде топлива, где его взять, есть ли оборудование, насколько это оборудование является российским и, по крайней мере, импортозамещенным", - сказал Шульгинов, отметив, что вопрос строительства генерации еще требует проработки."У нас нет пока согласия, что нужно делать так. Нам нужно найти более оптимальное решение, в том числе учитывая вопросы выдачи мощности, есть ли там газ и какое оборудование будет использовано. Пока мы решаем эту проблему", - пояснил министр. Он также отметил, что хотел бы, чтобы конкурс был проведен в этом году.Дефицит мощности в Юго-Западной части энергосистемы Юга составляет порядка 1 ГВт и может быть увеличен до примерно, 1,3 ГВт, сообщал ранее "Системный оператор ЕЭС".

https://ria.ru/20240220/minenergo-1928476481.html

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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростех, выставка-форум "россия"