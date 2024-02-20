https://ria.ru/20240220/minenergo-1928476481.html

В Минэнерго не исключили, что энергорынок в ДФО запустят позднее июля

В Минэнерго не исключили, что энергорынок в ДФО запустят позднее июля - РИА Новости, 20.02.2024

В Минэнерго не исключили, что энергорынок в ДФО запустят позднее июля

Минэнерго РФ не исключает того, что энергорынок на Дальнем Востоке может не заработать с июля, как предполагалась ранее, сообщил министр энергетики Николай... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:36

2024-02-20T14:36

2024-02-20T16:45

выставка-форум "россия"

экономика

россия

дальний восток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ не исключает того, что энергорынок на Дальнем Востоке может не заработать с июля, как предполагалась ранее, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на пресс-конференции в рамках форума "Россия" на ВДНХ. "Ну если мы еще несколько дней будем обсуждать, то, может быть, наступит такая ситуация, когда придется признавать, что с 1 июля он не заработает", - ответил он на вопрос, есть ли опасения у Минэнерго, что энергорынок в Дальневосточном федеральном округе не заработает с июля.Сейчас в России существует две ценовые зоны энергорынка: первая включает в себя европейскую часть России и Урал, вторая - территорию Сибири. Также есть несколько неценовых зон, где тарифы регулируются государством, Дальний Восток - одна из них. Либерализация цен в неценовых зонах изначально была запланирована на ноябрь 2023 года, однако потом сроки сдвинулись на 1 января 2024 года, затем на июль текущего года."На самом деле были сроки 1 января, 1 июля, и мы все стремились к этому сроку. Но, к сожалению, при практически полном согласии всех федеральных органов власти и большинства правительства, пока есть еще недосогласованные наши предложения по срокам и вообще по модели", - констатировал министр.Присоединение неценовых зон к ценовым и переход к конкурентному рынку будет поэтапным, поясняли ранее в министерстве. На первом этапе предполагается начать частичную торговлю электроэнергией и мощностью по конкурентным ценам, а далее либерализовывать рынок в зависимости от экономической ситуации.Либерализация цен в неценовых зонах позволит привлечь инвестиции за счет конкуренции на рынке, а также создаст условия для повышения энергоэффективности, отмечали в Минэнерго.

https://ria.ru/20231011/energorynok-1902031634.html

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экономика, россия, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)