https://ria.ru/20240220/meditsina-1928519075.html

Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину

Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину - РИА Новости, 20.02.2024

Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину

Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:46

2024-02-20T16:46

2024-02-20T16:46

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе совещания Мишустин рассказал, что на сегодняшний день в электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок, все желающие в личном кабинете на портале госуслуг могут получить 11 видов меддокументов. Более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом для планирования визита к определенному специалисту и просмотра медкарты в 2023 году. Около 2,5 миллиона человек получили телемедицинские консультации при амбулаторном лечении. "В дальнейшем надо продолжить внедрять инновационные подходы, чтобы помочь в том числе и врачам, докторам обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах, и проводить мониторинг за состоянием больных, особенно с хроническими недугами, для оказания им своевременной помощи", – подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240215/dostup-1927646870.html

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общество, россия, михаил мишустин