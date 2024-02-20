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Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину - РИА Новости, 20.02.2024
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину
Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:46
2024-02-20T16:46
2024-02-20T16:46
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе совещания Мишустин рассказал, что на сегодняшний день в электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок, все желающие в личном кабинете на портале госуслуг могут получить 11 видов меддокументов. Более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом для планирования визита к определенному специалисту и просмотра медкарты в 2023 году. Около 2,5 миллиона человек получили телемедицинские консультации при амбулаторном лечении. "В дальнейшем надо продолжить внедрять инновационные подходы, чтобы помочь в том числе и врачам, докторам обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах, и проводить мониторинг за состоянием больных, особенно с хроническими недугами, для оказания им своевременной помощи", – подчеркнул премьер.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину
Мишустин призвал продолжать внедрять инновационные подходы в российскую медицину
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
В ходе совещания Мишустин рассказал, что на сегодняшний день в электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок, все желающие в личном кабинете на портале госуслуг могут получить 11 видов меддокументов. Более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом для планирования визита к определенному специалисту и просмотра медкарты в 2023 году. Около 2,5 миллиона человек получили телемедицинские консультации при амбулаторном лечении.
"В дальнейшем надо продолжить внедрять инновационные подходы, чтобы помочь в том числе и врачам, докторам обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах, и проводить мониторинг за состоянием больных, особенно с хроническими недугами, для оказания им своевременной помощи", – подчеркнул премьер.
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