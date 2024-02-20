Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/meditsina-1928519075.html
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину - РИА Новости, 20.02.2024
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину
Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:46
2024-02-20T16:46
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894333396_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_184bb043c449dad9bc3bbcf71047fda0.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе совещания Мишустин рассказал, что на сегодняшний день в электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок, все желающие в личном кабинете на портале госуслуг могут получить 11 видов меддокументов. Более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом для планирования визита к определенному специалисту и просмотра медкарты в 2023 году. Около 2,5 миллиона человек получили телемедицинские консультации при амбулаторном лечении. "В дальнейшем надо продолжить внедрять инновационные подходы, чтобы помочь в том числе и врачам, докторам обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах, и проводить мониторинг за состоянием больных, особенно с хроническими недугами, для оказания им своевременной помощи", – подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240215/dostup-1927646870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894333396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_921e96528792f3de2dc45627349a158a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал внедрять инновационные подходы в российскую медицину

Мишустин призвал продолжать внедрять инновационные подходы в российскую медицину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Медицинское оборудование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российским властям необходимо продолжить внедрять инновационные подходы в российскую медицину, чтобы помочь врачам обеспечить эффективное сопровождение пациентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
В ходе совещания Мишустин рассказал, что на сегодняшний день в электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок, все желающие в личном кабинете на портале госуслуг могут получить 11 видов меддокументов. Более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом для планирования визита к определенному специалисту и просмотра медкарты в 2023 году. Около 2,5 миллиона человек получили телемедицинские консультации при амбулаторном лечении.
"В дальнейшем надо продолжить внедрять инновационные подходы, чтобы помочь в том числе и врачам, докторам обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах, и проводить мониторинг за состоянием больных, особенно с хроническими недугами, для оказания им своевременной помощи", – подчеркнул премьер.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Собянин: Москва даст регионам бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам
15 февраля, 18:17
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала