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В Махачкале завели уголовное дело из-за гибели составителя поездов - РИА Новости, 20.02.2024
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16:19 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/makhachkala-1928510462.html
В Махачкале завели уголовное дело из-за гибели составителя поездов
В Махачкале завели уголовное дело из-за гибели составителя поездов - РИА Новости, 20.02.2024
В Махачкале завели уголовное дело из-за гибели составителя поездов
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту гибели составителя поездов на железной дороге в Махачкале, сообщается во вторник в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:19
2024-02-20T16:19
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МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту гибели составителя поездов на железной дороге в Махачкале, сообщается во вторник в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее сообщалось, что 18 февраля при формировании поезда в депо пассажирских поездов железнодорожной станции Махачкала во время маневровых работ составитель поездов был зажат между вагонами. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту происшествия следователи Махачкалинского следственного отдела на транспорте проводили доследственную проверку. "Махачкалинским следственным отделом на транспорте … по факту зажатия между вагонами составителя поездов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент организованы следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале завели уголовное дело из-за гибели составителя поездов

СК: в Махачкале возбудили дело из-за гибели составителя поездов в депо

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту гибели составителя поездов на железной дороге в Махачкале, сообщается во вторник в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 18 февраля при формировании поезда в депо пассажирских поездов железнодорожной станции Махачкала во время маневровых работ составитель поездов был зажат между вагонами. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту происшествия следователи Махачкалинского следственного отдела на транспорте проводили доследственную проверку.
"Махачкалинским следственным отделом на транспорте … по факту зажатия между вагонами составителя поездов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент организованы следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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