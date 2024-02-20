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Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой - РИА Новости, 20.02.2024
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20:48 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой - РИА Новости, 20.02.2024
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой
РФ считает перспективным развитие сотрудничества с Венесуэлой по использованию мирного атома, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:48
2024-02-20T20:48
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. РФ считает перспективным развитие сотрудничества с Венесуэлой по использованию мирного атома, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. &quot;Перспективным также является направление по мирному использованию атомной энергетики, о котором мы также говорили &quot;, - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Венесуэле.Помимо этого, по его словам, перспективными являются расширение взаимодействия в области нефтедобычи, разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине, освоении космического пространства и в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Условились наращивать темпы и объемы сотрудничества во всех этих направлениях", - добавил Лавров.
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венесуэла, россия, сергей лавров, в мире
Венесуэла, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой

Лавров: развитие сотрудничества с Венесуэлой по мирному атому перспективно

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. РФ считает перспективным развитие сотрудничества с Венесуэлой по использованию мирного атома, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«

"Перспективным также является направление по мирному использованию атомной энергетики, о котором мы также говорили ", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Венесуэле.

Помимо этого, по его словам, перспективными являются расширение взаимодействия в области нефтедобычи, разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине, освоении космического пространства и в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Условились наращивать темпы и объемы сотрудничества во всех этих направлениях", - добавил Лавров.
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