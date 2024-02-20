https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html

Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой

Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой - РИА Новости, 20.02.2024

Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой

РФ считает перспективным развитие сотрудничества с Венесуэлой по использованию мирного атома, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:48

2024-02-20T20:48

2024-02-20T20:48

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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. РФ считает перспективным развитие сотрудничества с Венесуэлой по использованию мирного атома, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Перспективным также является направление по мирному использованию атомной энергетики, о котором мы также говорили ", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Венесуэле.Помимо этого, по его словам, перспективными являются расширение взаимодействия в области нефтедобычи, разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине, освоении космического пространства и в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Условились наращивать темпы и объемы сотрудничества во всех этих направлениях", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928374001.html

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венесуэла, россия, сергей лавров, в мире