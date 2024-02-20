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СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 20.02.2024 (обновлено: 12:13 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине - РИА Новости, 20.02.2024
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине
Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему летом российский военный вертолет Ми-8 и перешедшему на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине, заявил секретарь СНБО... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:23
2024-02-20T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему летом российский военный вертолет Ми-8 и перешедшему на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в видеокомментарии изданию "Украинская правда"."Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине", — так Данилов прокомментировал публикации о том, что перебежчика убили в Испании.Как заявил во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя сообщения о смерти Кузьминова, "этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".Накануне испанские СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело с множественными огнестрельными ранениями. Предполагается, что это Кузьминов. Но в статьях есть нестыковки: речь идет о 33-летнем украинце, хотя из открытых источников известно, что Кузьминову 28 лет. Новостной портал Eureka News, написавший о смерти перебежчика со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии Испании, удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Пресс-служба Гражданской гвардии заявила РИА Новости, что не может подтвердить личность убитого. Позже агентство Efe со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, написало, что это все же Кузьминов, а найденные при нем документы не соответствуют его личности.О том, что Кузьминов погиб в Испании, заявил также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.Минувшим летом украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, оба погибли.
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html
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в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

СНБО: угнавшему из России Ми-8 пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

© Кадр видео из соцсетейМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© Кадр видео из соцсетей
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему летом российский военный вертолет Ми-8 и перешедшему на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в видеокомментарии изданию "Украинская правда".
"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине", — так Данилов прокомментировал публикации о том, что перебежчика убили в Испании.
Как заявил во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя сообщения о смерти Кузьминова, "этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".
Накануне испанские СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело с множественными огнестрельными ранениями. Предполагается, что это Кузьминов. Но в статьях есть нестыковки: речь идет о 33-летнем украинце, хотя из открытых источников известно, что Кузьминову 28 лет. Новостной портал Eureka News, написавший о смерти перебежчика со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии Испании, удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
19 февраля, 20:02
Пресс-служба Гражданской гвардии заявила РИА Новости, что не может подтвердить личность убитого. Позже агентство Efe со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, написало, что это все же Кузьминов, а найденные при нем документы не соответствуют его личности.
О том, что Кузьминов погиб в Испании, заявил также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Минувшим летом украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, оба погибли.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
19 февраля, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы Украины
 
 
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