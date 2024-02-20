https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391488.html

СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине - РИА Новости, 20.02.2024

СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине

Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему летом российский военный вертолет Ми-8 и перешедшему на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине, заявил секретарь СНБО... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:23

2024-02-20T10:23

2024-02-20T12:13

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в мире

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алексей данилов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему летом российский военный вертолет Ми-8 и перешедшему на сторону ВСУ, предлагали остаться на Украине, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в видеокомментарии изданию "Украинская правда"."Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине", — так Данилов прокомментировал публикации о том, что перебежчика убили в Испании.Как заявил во вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя сообщения о смерти Кузьминова, "этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".Накануне испанские СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойос нашли тело с множественными огнестрельными ранениями. Предполагается, что это Кузьминов. Но в статьях есть нестыковки: речь идет о 33-летнем украинце, хотя из открытых источников известно, что Кузьминову 28 лет. Новостной портал Eureka News, написавший о смерти перебежчика со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии Испании, удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Пресс-служба Гражданской гвардии заявила РИА Новости, что не может подтвердить личность убитого. Позже агентство Efe со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию, написало, что это все же Кузьминов, а найденные при нем документы не соответствуют его личности.О том, что Кузьминов погиб в Испании, заявил также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.Минувшим летом украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, оба погибли.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html

https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины