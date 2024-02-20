https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391033.html

У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ

У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024

У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ

Документы, найденные у убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности, РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:21

2024-02-20T10:21

2024-02-20T11:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Документы, найденные у убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности, передает агентство Efe со ссылкой на источники. Агентство Efe ранее подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В сообщениях СМИ ранее наблюдались несостыковки в новостях о смерти Кузьминова. В испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет. "Несмотря на то, что документы, найденные у погибшего в Вильяхойосе, не соответствуют личности Кузьминова, потому что они принадлежали 33-летнему украинцу, источники, с которыми проконсультировалось Efe, уточнили, что речь идет о пилоте, дезертировавшем из российских войск", - говорится в сообщении агентства. В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика Кузьминова. Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html

https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928338367.html

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в мире, испания, курск, украина, максим кузьмин , ми-8 амтш