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У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
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10:21 20.02.2024 (обновлено: 11:00 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928391033.html
У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ
У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ
Документы, найденные у убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:21
2024-02-20T11:00
в мире
испания
курск
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максим кузьмин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Документы, найденные у убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности, передает агентство Efe со ссылкой на источники. Агентство Efe ранее подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В сообщениях СМИ ранее наблюдались несостыковки в новостях о смерти Кузьминова. В испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет. "Несмотря на то, что документы, найденные у погибшего в Вильяхойосе, не соответствуют личности Кузьминова, потому что они принадлежали 33-летнему украинцу, источники, с которыми проконсультировалось Efe, уточнили, что речь идет о пилоте, дезертировавшем из российских войск", - говорится в сообщении агентства. В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика Кузьминова. Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html
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в мире, испания, курск, украина, максим кузьмин , ми-8 амтш
В мире, Испания, Курск, Украина, Максим Кузьмин , Ми-8 АМТШ
У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ

Efe: найденные у убитого Кузьминова документы не соответствовали его личности

© Фото : Ukrainska PravdaМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Ukrainska Pravda
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Документы, найденные у убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности, передает агентство Efe со ссылкой на источники.
Агентство Efe ранее подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В сообщениях СМИ ранее наблюдались несостыковки в новостях о смерти Кузьминова. В испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
19 февраля, 20:02
«
"Несмотря на то, что документы, найденные у погибшего в Вильяхойосе, не соответствуют личности Кузьминова, потому что они принадлежали 33-летнему украинцу, источники, с которыми проконсультировалось Efe, уточнили, что речь идет о пилоте, дезертировавшем из российских войск", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика Кузьминова.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Максим Кузьминов
ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет
19 февраля, 21:18
 
В миреИспанияКурскУкраинаМаксим КузьминМи-8 АМТШ
 
 
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