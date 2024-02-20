У убитого в Испании Кузьминова были поддельные документы, пишут СМИ
Efe: найденные у убитого Кузьминова документы не соответствовали его личности
© Фото : Ukrainska PravdaМаксим Кузьминов
© Фото : Ukrainska Pravda
Максим Кузьминов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Документы, найденные у убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину, не соответствовали его личности, передает агентство Efe со ссылкой на источники.
Агентство Efe ранее подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину. В сообщениях СМИ ранее наблюдались несостыковки в новостях о смерти Кузьминова. В испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет.
«
"Несмотря на то, что документы, найденные у погибшего в Вильяхойосе, не соответствуют личности Кузьминова, потому что они принадлежали 33-летнему украинцу, источники, с которыми проконсультировалось Efe, уточнили, что речь идет о пилоте, дезертировавшем из российских войск", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика Кузьминова.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с "угонщиком" были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.