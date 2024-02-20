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Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/krynki-1928580180.html
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2024
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра
Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:39
2024-02-20T20:39
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Дорогие земляки, благодаря героическим, слаженным и профессиональным действиям наших военнослужащих село Крынки‌ Алешкинского округа сегодня полностью очищено от противника. Многомесячная авантюра киевского режима, стоившая жизни 3,5 тысячи украинских граждан, провалилась. Присутствие противника на левом берегу Днепра ликвидировано", - написал Сальдо.Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.
https://ria.ru/20240116/vsu-1921535069.html
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днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра

Сальдо: село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области зачистили от ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Дорогие земляки, благодаря героическим, слаженным и профессиональным действиям наших военнослужащих село Крынки‌ Алешкинского округа сегодня полностью очищено от противника. Многомесячная авантюра киевского режима, стоившая жизни 3,5 тысячи украинских граждан, провалилась. Присутствие противника на левом берегу Днепра ликвидировано", - написал Сальдо.
Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВладимир СальдоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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