https://ria.ru/20240220/krynki-1928580180.html
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2024
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра
Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:39
2024-02-20T20:39
2024-02-20T20:39
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925493656_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_78bd93dab597e435fd1f8ab1029c4aa7.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Дорогие земляки, благодаря героическим, слаженным и профессиональным действиям наших военнослужащих село Крынки Алешкинского округа сегодня полностью очищено от противника. Многомесячная авантюра киевского режима, стоившая жизни 3,5 тысячи украинских граждан, провалилась. Присутствие противника на левом берегу Днепра ликвидировано", - написал Сальдо.Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.
https://ria.ru/20240116/vsu-1921535069.html
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925493656_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9ba191dd4c571ffe65ac15ccf9e26f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра
Сальдо: село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области зачистили от ВСУ