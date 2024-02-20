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Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра

Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2024

Сальдо рассказал о зачистке села Крынки на левом берегу Днепра

Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:39

2024-02-20T20:39

2024-02-20T20:39

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

владимир сальдо

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области "полностью очищено" от противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Дорогие земляки, благодаря героическим, слаженным и профессиональным действиям наших военнослужащих село Крынки‌ Алешкинского округа сегодня полностью очищено от противника. Многомесячная авантюра киевского режима, стоившая жизни 3,5 тысячи украинских граждан, провалилась. Присутствие противника на левом берегу Днепра ликвидировано", - написал Сальдо.Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.

https://ria.ru/20240116/vsu-1921535069.html

днепр (город)

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днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, безопасность