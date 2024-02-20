https://ria.ru/20240220/krym-1928361450.html

Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР

Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР - РИА Новости, 20.02.2024

Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР

Рабочей группой при крымском парламенте выявлено множество политико-правовых ляпов при передаче Крыма в состав Украинской ССР, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:08

2024-02-20T03:08

2024-02-20T03:08

политика

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россия

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Рабочей группой при крымском парламенте выявлено множество политико-правовых ляпов при передаче Крыма в состав Украинской ССР, сообщил РИА Новости глава крымского парламента и рабочей группы Владимир Константинов. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. "Рабочей группой выявлено и зафиксировано множество политико-правовых ляпов, допущенных при передаче Крыма из РСФСР в состав УССР. И главное, никто тогда не спросил мнения самим крымчан", - сказал Константинов агентству. По его словам, выявленные нарушения доказывают юридическую ничтожность передачи тогда Крымской области из состава РСФСР в состав УССР и дают основания для признания этого решения незаконным на уровне Конституционного суда РФ. В частности, Константинов подчеркнул, что экспертами и правоведами установлено, что президиум Верховного Совета СССР не имел полномочий принимать указ о передачи Крыма, который к тому же основан и ссылается на несуществующие совместное представление президиумов ВС РСФСР и ВС УССР. "Это компетенция только Верховного Совета СССР, но никак не его президиума. А закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает незаконный указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля", - подчеркнул Константинов. Кроме того, по его словам, в соответствии с конституциями РСФСР и УССР 1937 года, у союзных республик не было полномочий для передачи территории и самостоятельного изменения границ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240219/krym-1928179086.html

https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html

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россия

республика крым

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политика, ссср, рсфср, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым