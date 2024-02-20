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Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР - РИА Новости, 20.02.2024
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03:08 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/krym-1928361450.html
Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР
Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР - РИА Новости, 20.02.2024
Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР
Рабочей группой при крымском парламенте выявлено множество политико-правовых ляпов при передаче Крыма в состав Украинской ССР, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:08
2024-02-20T03:08
политика
ссср
рсфср
россия
владимир константинов
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Рабочей группой при крымском парламенте выявлено множество политико-правовых ляпов при передаче Крыма в состав Украинской ССР, сообщил РИА Новости глава крымского парламента и рабочей группы Владимир Константинов. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. "Рабочей группой выявлено и зафиксировано множество политико-правовых ляпов, допущенных при передаче Крыма из РСФСР в состав УССР. И главное, никто тогда не спросил мнения самим крымчан", - сказал Константинов агентству. По его словам, выявленные нарушения доказывают юридическую ничтожность передачи тогда Крымской области из состава РСФСР в состав УССР и дают основания для признания этого решения незаконным на уровне Конституционного суда РФ. В частности, Константинов подчеркнул, что экспертами и правоведами установлено, что президиум Верховного Совета СССР не имел полномочий принимать указ о передачи Крыма, который к тому же основан и ссылается на несуществующие совместное представление президиумов ВС РСФСР и ВС УССР. "Это компетенция только Верховного Совета СССР, но никак не его президиума. А закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает незаконный указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля", - подчеркнул Константинов. Кроме того, по его словам, в соответствии с конституциями РСФСР и УССР 1937 года, у союзных республик не было полномочий для передачи территории и самостоятельного изменения границ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240219/krym-1928179086.html
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ссср
рсфср
россия
республика крым
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политика, ссср, рсфср, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым
Политика, СССР, РСФСР, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, Республика Крым
Глава парламента Крыма рассказал об ошибках при передаче полуострова УССР

Константинов: рабочая группа выявила множество ляпов при передаче Крыма УССР

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Рабочей группой при крымском парламенте выявлено множество политико-правовых ляпов при передаче Крыма в состав Украинской ССР, сообщил РИА Новости глава крымского парламента и рабочей группы Владимир Константинов.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Вчера, 10:39
"Рабочей группой выявлено и зафиксировано множество политико-правовых ляпов, допущенных при передаче Крыма из РСФСР в состав УССР. И главное, никто тогда не спросил мнения самим крымчан", - сказал Константинов агентству.
По его словам, выявленные нарушения доказывают юридическую ничтожность передачи тогда Крымской области из состава РСФСР в состав УССР и дают основания для признания этого решения незаконным на уровне Конституционного суда РФ.
В частности, Константинов подчеркнул, что экспертами и правоведами установлено, что президиум Верховного Совета СССР не имел полномочий принимать указ о передачи Крыма, который к тому же основан и ссылается на несуществующие совместное представление президиумов ВС РСФСР и ВС УССР.
«
"Это компетенция только Верховного Совета СССР, но никак не его президиума. А закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает незаконный указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля", - подчеркнул Константинов.
Кроме того, по его словам, в соответствии с конституциями РСФСР и УССР 1937 года, у союзных республик не было полномочий для передачи территории и самостоятельного изменения границ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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ПолитикаСССРРСФСРРоссияВладимир КонстантиновВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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