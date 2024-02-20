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Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 20.02.2024 (обновлено: 20:04 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kontrnastuplenie-1928556718.html
Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ
Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ
Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолёта и 2,4 тысячи единиц... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:50
2024-02-20T20:04
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолёта и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Потеряв 166 тысяч убитыми и ранеными … более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин разных – БТР, БМП и прочее, фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины "Леопардов" уничтожены, они потеряли 123 самолёта и вертолёта на этом направлении", — сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Не могу сказать, что мы с какой-то там лёгкостью (сделали это), это была большая тяжёлая боевая работа, за что я должен сказать огромные слова благодарности всем нашим командирам, бойцам", — добавил он.
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
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украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ

Шойгу: ВСУ при контрнаступлении потеряли половину поставленных танков Leopard

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолёта и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Потеряв 166 тысяч убитыми и ранеными … более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин разных – БТР, БМП и прочее, фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины "Леопардов" уничтожены, они потеряли 123 самолёта и вертолёта на этом направлении", — сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Не могу сказать, что мы с какой-то там лёгкостью (сделали это), это была большая тяжёлая боевая работа, за что я должен сказать огромные слова благодарности всем нашим командирам, бойцам", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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