https://ria.ru/20240220/kontrnastuplenie-1928556718.html

Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ

Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024

Минобороны рассказало о потерях западной техники при контрнаступлении ВСУ

Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолёта и 2,4 тысячи единиц... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:50

2024-02-20T18:50

2024-02-20T20:04

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

сергей шойгу

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолёта и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Потеряв 166 тысяч убитыми и ранеными … более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин разных – БТР, БМП и прочее, фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины "Леопардов" уничтожены, они потеряли 123 самолёта и вертолёта на этом направлении", — сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Не могу сказать, что мы с какой-то там лёгкостью (сделали это), это была большая тяжёлая боевая работа, за что я должен сказать огромные слова благодарности всем нашим командирам, бойцам", — добавил он.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

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украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин, россия, безопасность