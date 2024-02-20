https://ria.ru/20240220/kontrakty-1928454981.html

Мозулев: объем многолетних экспортных контрактов превысит 30 млрд рублей

Мозулев: объем многолетних экспортных контрактов превысит 30 млрд рублей - РИА Новости, 20.02.2024

Мозулев: объем многолетних экспортных контрактов превысит 30 млрд рублей

Байкальский экспортный центр планирует существенно нарастить поставки российской пищевой и другой продукции в Китай; по итогам 2023 года достигнуты... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:45

2024-02-20T14:45

2024-02-20T16:55

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Байкальский экспортный центр планирует существенно нарастить поставки российской пищевой и другой продукции в Китай; по итогам 2023 года достигнуты предварительные договоренности на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор Байкальского экспортного центра Сергей Мозулев в интервью Sputnik.Байкальский экспортный центр (BBQ Baikal Export Center) объединяет крупнейшие китайские компании-импортеры продукции из России. Помимо продовольственного экспорта в сферу интересов центра входит нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, металлургия, производство минеральных удобрений, машиностроение, микроэлектроника, медицинское обслуживание и туризм."В прошлом году Байкальский экспортный центр прошел государственную регистрацию в России. В состав учредителей компании вошел мой друг, партнер и основатель BBQ Global Summit Forum Джейсон Линь. Уже через несколько дней мы заключили крупнейший отраслевой экспортный контракт на поставку хлебобулочных и кондитерских изделий в Китай на 2 миллиарда рублей. Это рекордный показатель среди предприятий этой отрасли на сегодняшний день. Коллектив хлебозавода и наши партнеры очень гордятся этим выдающимся контрактом", — сказал Мозулев.По его словам, в этом году центр рассчитывает войти в пятерку лидеров по экспорту пищевых масел."Есть интересные предложения по сухому молоку, меду, шоколадным изделиям. Вместе с российской продукцией в Китай мы везем здоровье, красоту и активное долголетие, поскольку отдаем предпочтение производителям, обладающим научно-технической базой и уделяющим должное внимание промышленной экологии. Благодаря нашей активной межрегиональной интеграции планируем первую поставку мясной и рыбной продукции. Все документы подписаны. Идет большая подготовительная работа. Есть интересные предложения по реализации совместных проектов в сфере высоких технологий и инновационного бизнеса", — отметил Мозулев.Руководитель BBQ Baikal Export Center подчеркнул, что центр поддерживает инициативы по рациональному использованию водных ресурсов, развитию устойчивого делового и экотуризма."Мы всячески приветствуем и поддерживаем лучшие инициативы по рациональному и бережному использованию водных ресурсов, развитию устойчивого делового и экотуризма, поощряем стратегии партнеров, которые способствуют заявленным целям ООН-2030. Сейчас разрабатывается алгоритм, который позволит нам делать отчисления с экспортных контрактов БЭЦ на экологические мероприятия по защите и сохранению Байкала", - сообщил он.Кроме того, совместно с китайскими партнерами центр издаст Красную книгу о Байкале и уже приступил к поиску подходящего земельного участка для реализации международного проекта российского-китайского глэмпинга на берегу озера Байкал уровня пять звезд, который станет площадкой для проведения важнейших международных мероприятий в рамках укрепления российско-китайского сотрудничества на высшем уровне, резюмировал Мозулев.

https://ria.ru/20231124/khlebozavod-1911635106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

байкал, китай, россия, технологии, бизнес, экономика, экспорт, импорт, экология в россии, туризм