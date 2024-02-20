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В России за год на службу по контракту поступили почти 540 тысяч человек - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 20.02.2024 (обновлено: 20:15 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kontrakt-1928561464.html
В России за год на службу по контракту поступили почти 540 тысяч человек
В России за год на службу по контракту поступили почти 540 тысяч человек - РИА Новости, 20.02.2024
В России за год на службу по контракту поступили почти 540 тысяч человек
Почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ в 2023 году, это позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий, с начала 2024 года... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:03
2024-02-20T20:15
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ в 2023 году, это позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий, с начала 2024 года набрано 50 тысяч, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Что касается контракта, в прошлом году почти 540 тысяч набрано по контракту, это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.По его словам, на сегодняшний день - это обученные, профессиональные войска, которые представляют "серьезную силу"."В этом году, на сегодняшний день, 50 тысяч уже (набрано - ред.) по контракту, и люди продолжают идти", - сказал министр.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, безопасность
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
В России за год на службу по контракту поступили почти 540 тысяч человек

Шойгу: за год в на службу по контракту в РФ поступили почти 540 тысяч человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ в 2023 году, это позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий, с начала 2024 года набрано 50 тысяч, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается контракта, в прошлом году почти 540 тысяч набрано по контракту, это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.
По его словам, на сегодняшний день - это обученные, профессиональные войска, которые представляют "серьезную силу".
"В этом году, на сегодняшний день, 50 тысяч уже (набрано - ред.) по контракту, и люди продолжают идти", - сказал министр.
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