https://ria.ru/20240220/klaster-1928511258.html

Многогранность морского достояния России покажут в кластере "Остров фортов"

Многогранность морского достояния России покажут в кластере "Остров фортов" - РИА Новости, 20.02.2024

Многогранность морского достояния России покажут в кластере "Остров фортов"

Многогранность морского достояния нашей страны, включающего флот, инфраструктуру, природные ресурсы, а также историко-культурное наследие покажут на выставке... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:22

2024-02-20T16:22

2024-02-20T16:33

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

русское географическое общество

ксения шойгу

архангельское

астраханская область

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многогранность морского достояния нашей страны, включающего флот, инфраструктуру, природные ресурсы, а также историко-культурное наследие покажут на выставке "Россия — страна морей и океанов", сообщает АНО "Остров фортов". Выставка расскажет посетителям о прочном фундаменте российской экономики, созданном благодаря развитию морской деятельности и укреплению статуса России как одной из ведущих морских держав мира. Экспозиция представит в формате "было — стало" позитивные результаты развития отраслей народного хозяйства, связанных с морем и флотом. Выставка будет развернута на территории Музея военно-морской славы — центрального объекта культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Выставка будет реализована в мультимедийном формате, доступном для восприятия аудиторией любого возраста и уровня подготовки. Она будет выполнять не только просветительские, но также мотивационные и профориентационные функции, говорится в сообщении. На экспозиции будут представлены материалы фонда "Люди моря", госкорпорации "Росатом", "Русского географического общества", Военно-морского флота России, министерства природопользования Российской Федерации, правительств Республики Дагестан, Архангельской и Астраханской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономного округа, ПАО "ОСК", ПАО "Газпром Нефть", ПАО "НОВАТЭК", АО "ГТЛК", ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", Архангельского морского торгового порта, Музея Херсонес Таврический, Астраханского музея и др. "Современная России является суверенным и экономически независимым государством в значительной мере именно благодаря своей морской деятельности — гражданской и военной. Есть целый ряд связанных с морем и флотом сфер, где наша страна без преувеличения "впереди планеты всей". У нас много достижений и большие перспективы в морской деятельности. Это не только предмет для гордости, но и вектор движения в будущее", - отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, слова которой приводятся в сообщении. Она выразила уверенность, что выставка "Россия — страна морей и океанов" станет культурным пространством с функцией тематического образовательного и профориентационного центра, площадкой для взаимодействия с молодежной аудиторией. "Одна из ключевых задач экспозиции — вызвать у подрастающего поколения живой интерес к морским специальностям, вовлечь и стимулировать к выбору соответствующей профессии. Это станет вкладом в развитие кадрового потенциала флота и морских отраслей российской экономики, инвестицией в завтрашний день", — подчеркнула Шойгу. Выставка откроется 27 февраля и продлится до конца мая. Вход будет свободным.

https://ria.ru/20240220/spg-1928485789.html

https://ria.ru/20240220/neft-1928475736.html

россия

архангельское

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русское географическое общество, ксения шойгу, архангельское, астраханская область