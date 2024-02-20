https://ria.ru/20240220/klaster-1928511258.html
Многогранность морского достояния России покажут в кластере "Остров фортов"
Многогранность морского достояния России покажут в кластере "Остров фортов" - РИА Новости, 20.02.2024
Многогранность морского достояния России покажут в кластере "Остров фортов"
Многогранность морского достояния нашей страны, включающего флот, инфраструктуру, природные ресурсы, а также историко-культурное наследие покажут на выставке... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:22
2024-02-20T16:22
2024-02-20T16:33
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
русское географическое общество
ксения шойгу
архангельское
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155581/23/1555812344_0:203:3006:1894_1920x0_80_0_0_e58622735ddfd63e736013fdeeeafa05.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многогранность морского достояния нашей страны, включающего флот, инфраструктуру, природные ресурсы, а также историко-культурное наследие покажут на выставке "Россия — страна морей и океанов", сообщает АНО "Остров фортов". Выставка расскажет посетителям о прочном фундаменте российской экономики, созданном благодаря развитию морской деятельности и укреплению статуса России как одной из ведущих морских держав мира. Экспозиция представит в формате "было — стало" позитивные результаты развития отраслей народного хозяйства, связанных с морем и флотом. Выставка будет развернута на территории Музея военно-морской славы — центрального объекта культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Выставка будет реализована в мультимедийном формате, доступном для восприятия аудиторией любого возраста и уровня подготовки. Она будет выполнять не только просветительские, но также мотивационные и профориентационные функции, говорится в сообщении. На экспозиции будут представлены материалы фонда "Люди моря", госкорпорации "Росатом", "Русского географического общества", Военно-морского флота России, министерства природопользования Российской Федерации, правительств Республики Дагестан, Архангельской и Астраханской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономного округа, ПАО "ОСК", ПАО "Газпром Нефть", ПАО "НОВАТЭК", АО "ГТЛК", ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", Архангельского морского торгового порта, Музея Херсонес Таврический, Астраханского музея и др. "Современная России является суверенным и экономически независимым государством в значительной мере именно благодаря своей морской деятельности — гражданской и военной. Есть целый ряд связанных с морем и флотом сфер, где наша страна без преувеличения "впереди планеты всей". У нас много достижений и большие перспективы в морской деятельности. Это не только предмет для гордости, но и вектор движения в будущее", - отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, слова которой приводятся в сообщении. Она выразила уверенность, что выставка "Россия — страна морей и океанов" станет культурным пространством с функцией тематического образовательного и профориентационного центра, площадкой для взаимодействия с молодежной аудиторией. "Одна из ключевых задач экспозиции — вызвать у подрастающего поколения живой интерес к морским специальностям, вовлечь и стимулировать к выбору соответствующей профессии. Это станет вкладом в развитие кадрового потенциала флота и морских отраслей российской экономики, инвестицией в завтрашний день", — подчеркнула Шойгу. Выставка откроется 27 февраля и продлится до конца мая. Вход будет свободным.
https://ria.ru/20240220/spg-1928485789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русское географическое общество, ксения шойгу, архангельское, астраханская область
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Русское географическое общество, Ксения Шойгу, Архангельское, Астраханская область
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многогранность морского достояния нашей страны, включающего флот, инфраструктуру, природные ресурсы, а также историко-культурное наследие покажут на выставке "Россия — страна морей и океанов", сообщает АНО "Остров фортов".
Выставка расскажет посетителям о прочном фундаменте российской экономики, созданном благодаря развитию морской деятельности и укреплению статуса России как одной из ведущих морских держав мира. Экспозиция представит в формате "было — стало" позитивные результаты развития отраслей народного хозяйства, связанных с морем и флотом.
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Выставка будет развернута на территории Музея военно-морской славы — центрального объекта культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Выставка будет реализована в мультимедийном формате, доступном для восприятия аудиторией любого возраста и уровня подготовки. Она будет выполнять не только просветительские, но также мотивационные и профориентационные функции, говорится в сообщении.
На экспозиции будут представлены материалы фонда "Люди моря", госкорпорации "Росатом
", "Русского географического общества
", Военно-морского флота России, министерства природопользования Российской Федерации, правительств Республики Дагестан, Архангельской
и Астраханской областей
, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономного округа, ПАО "ОСК
", ПАО "Газпром Нефть
", ПАО "НОВАТЭК
", АО "ГТЛК
", ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", Архангельского морского торгового порта, Музея Херсонес Таврический, Астраханского музея и др.
"Современная России является суверенным и экономически независимым государством в значительной мере именно благодаря своей морской деятельности — гражданской и военной. Есть целый ряд связанных с морем и флотом сфер, где наша страна без преувеличения "впереди планеты всей". У нас много достижений и большие перспективы в морской деятельности. Это не только предмет для гордости, но и вектор движения в будущее", - отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу
, слова которой приводятся в сообщении.
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Она выразила уверенность, что выставка "Россия — страна морей и океанов" станет культурным пространством с функцией тематического образовательного и профориентационного центра, площадкой для взаимодействия с молодежной аудиторией.
"Одна из ключевых задач экспозиции — вызвать у подрастающего поколения живой интерес к морским специальностям, вовлечь и стимулировать к выбору соответствующей профессии. Это станет вкладом в развитие кадрового потенциала флота и морских отраслей российской экономики, инвестицией в завтрашний день", — подчеркнула Шойгу.
Выставка откроется 27 февраля и продлится до конца мая. Вход будет свободным.