https://ria.ru/20240220/khram-1928446817.html

Пушилин назвал сохранившийся в Авдеевке храм чудом

Пушилин назвал сохранившийся в Авдеевке храм чудом - РИА Новости, 20.02.2024

Пушилин назвал сохранившийся в Авдеевке храм чудом

В Авдеевке, несмотря на боевые действия и разрушения в городе, выстоял храм святой Марии Магдалины, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:30

2024-02-20T13:30

2024-02-20T13:30

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Авдеевке, несмотря на боевые действия и разрушения в городе, выстоял храм святой Марии Магдалины, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Для меня это какое-то провидение, потому что я не думал, что получится так сохранить церковь. Это особая для нас ситуация, когда противник старается максимально уничтожить храмы - это происходит с 2014 года. Даже до начала специальной военной операции 92 храма пострадало или было уничтожено, это то, что делал противник умышленно. И вот сейчас в Авдеевке сохранился храм - это чудо". - сказал он. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин