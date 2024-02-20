https://ria.ru/20240220/khimki-1928393177.html
В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин
В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин - РИА Новости, 20.02.2024
В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин
Пьяный дебошир порезал покрышки почти 20 автомобилей в подмосковных Химках, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:32
2024-02-20T10:32
2024-02-20T10:37
происшествия
химки
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928393947_22:0:2522:1406_1920x0_80_0_0_5ed25582c9afc35789f1b69fa1afa760.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пьяный дебошир порезал покрышки почти 20 автомобилей в подмосковных Химках, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан", - приведены слова Волк на сайте "МВД Медиа". В своем телеграм-канале она уточнила, что "неизвестный повредил 27 покрышек автомобилей, припаркованных во дворе". "Шины прокалывал по непонятному принципу – объектами стали как подержанные иномарки, так и отечественная "Газель", - заметила Волк. Полицейские задержали подозреваемого - 28-летнего жителя Химок. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20240212/debosh-1926873728.html
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928393947_373:0:2248:1406_1920x0_80_0_0_6252f468919f70611bc21e71e66ad40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, ирина волк
Происшествия, Химки, Ирина Волк
В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин
В подмосковных Химках пьяный мужчина порезал покрышки почти 20 автомобилей
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Пьяный дебошир порезал покрышки почти 20 автомобилей в подмосковных Химках, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале
.
"Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан", - приведены слова Волк на сайте "МВД Медиа".
В своем телеграм-канале она уточнила, что "неизвестный повредил 27 покрышек автомобилей, припаркованных во дворе". "Шины прокалывал по непонятному принципу – объектами стали как подержанные иномарки, так и отечественная "Газель", - заметила Волк.
Полицейские задержали подозреваемого - 28-летнего жителя Химок. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.
В Шереметьево опоздавший на рейс дебошир разбил стекло кассы