https://ria.ru/20240220/khimki-1928393177.html

В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин

В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин - РИА Новости, 20.02.2024

В Химках пьяный дебошир проткнул колеса около 20 машин

Пьяный дебошир порезал покрышки почти 20 автомобилей в подмосковных Химках, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:32

2024-02-20T10:32

2024-02-20T10:37

происшествия

химки

ирина волк

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пьяный дебошир порезал покрышки почти 20 автомобилей в подмосковных Химках, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан", - приведены слова Волк на сайте "МВД Медиа". В своем телеграм-канале она уточнила, что "неизвестный повредил 27 покрышек автомобилей, припаркованных во дворе". "Шины прокалывал по непонятному принципу – объектами стали как подержанные иномарки, так и отечественная "Газель", - заметила Волк. Полицейские задержали подозреваемого - 28-летнего жителя Химок. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК РФ). Фигурант под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20240212/debosh-1926873728.html

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происшествия, химки, ирина волк