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Кравцов попросил Путина продлить программу капремонта в школах - РИА Новости, 20.02.2024
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22:31 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/kapremont-1928599379.html
Кравцов попросил Путина продлить программу капремонта в школах
Кравцов попросил Путина продлить программу капремонта в школах - РИА Новости, 20.02.2024
Кравцов попросил Путина продлить программу капремонта в школах
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попросил президента России Владимира Путина продлить программу капитального ремонта школ, которая рассчитана до 2026... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:31
2024-02-20T22:31
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попросил президента России Владимира Путина продлить программу капитального ремонта школ, которая рассчитана до 2026 года - до 2030 года, так как ко времени окончания программы, ремонта будут требовать еще 11 тысяч школьных зданий. "Сегодня ситуацией мы четко владеем, знаем, что после 2026 года, будут требовать обновления еще 11 тысяч школьных зданий, в этой связи, Владимир Владимирович (Путин - ред.), просим и считаем крайне необходимым поддержать продление очень важной программы после 2026 года, до 2030 и полностью снять вопрос капитальных ремонтов во всей стране. Окончательно решить эту острую проблему, которая нарастала десятилетиями", - сказал Кравцов на совещании по программе капитального ремонта школ. По словам министра, к 2027 году планируется отремонтировать еще 3 215 объектов, итоговый показатель - более 7 тысяч отремонтированных школьных зданий будет выполнен в срок. Кравцов подчеркнул, что с 2022 по 2030 год министерство может качественно обновить 7 миллионов ученических мест, при этом планируется, что современные условия будут созданы для 8,5 миллиона школьников. Создать программу капитального ремонта школ предложил президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. К 1 сентября 2023 года удалось открыть 1293 отремонтированные школы в России.
https://ria.ru/20240220/putin-1928592210.html
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов попросил Путина продлить программу капремонта в школах

Кравцов попросил Путина продлить программу капремонта в школах до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов попросил президента России Владимира Путина продлить программу капитального ремонта школ, которая рассчитана до 2026 года - до 2030 года, так как ко времени окончания программы, ремонта будут требовать еще 11 тысяч школьных зданий.
"Сегодня ситуацией мы четко владеем, знаем, что после 2026 года, будут требовать обновления еще 11 тысяч школьных зданий, в этой связи, Владимир Владимирович (Путин - ред.), просим и считаем крайне необходимым поддержать продление очень важной программы после 2026 года, до 2030 и полностью снять вопрос капитальных ремонтов во всей стране. Окончательно решить эту острую проблему, которая нарастала десятилетиями", - сказал Кравцов на совещании по программе капитального ремонта школ.
По словам министра, к 2027 году планируется отремонтировать еще 3 215 объектов, итоговый показатель - более 7 тысяч отремонтированных школьных зданий будет выполнен в срок.
Кравцов подчеркнул, что с 2022 по 2030 год министерство может качественно обновить 7 миллионов ученических мест, при этом планируется, что современные условия будут созданы для 8,5 миллиона школьников.
Создать программу капитального ремонта школ предложил президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. К 1 сентября 2023 года удалось открыть 1293 отремонтированные школы в России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин призвал продумать организацию пространства в школах
Вчера, 21:43
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир Путин
 
 
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