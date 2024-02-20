https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

Готовящееся наступление закончится катастрофой

Готовящееся наступление закончится катастрофой - РИА Новости, 20.02.2024

Готовящееся наступление закончится катастрофой

Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон-грата, после того как он сравнил то, что происходит с палестинцами в Газе, с тем, что Гитлер делал с... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:00

2024-02-20T08:00

2024-02-20T15:09

израиль

хамас

рафах (провинция)

оон

африканский союз

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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Израиль объявил президента Бразилии Лулу персоной нон-грата, после того как он сравнил то, что происходит с палестинцами в Газе, с тем, что Гитлер делал с евреями. Показной гнев израильского руководства говорит о его бессилии — открывшийся в Адисс-Абебе саммит Африканского союза также назвал действия Израиля геноцидом, и точно так же считает большинство мирового сообщества. Даже в руководстве Евросоюза все чаще призывают Израиль остановиться, а глава евродипломатии Боррель попросил США прекратить поставки оружия Тель-Авиву. Тот же Боррель назвал планы операции в Рафахе катастрофой, и даже Байден на днях заявил, что "операцию нельзя проводить без плана обеспечения безопасности живущих там мирных палестинцев".Но, несмотря на призывы со всего мира, Израиль собирается провести операцию в Рафахе — на юге сектора Газа, где скопилось 1,5 миллиона беженцев. Когда планы военной операции называют катастрофой, то подразумевают судьбу палестинцев. Однако атака на Рафах станет катастрофой и для самого Израиля — ее политические последствия окажутся невыносимыми для еврейского государства.В израильской прессе уже появились утечки с планом раздела Газы — то есть того, что Израиль планирует сделать с палестинской территорией. Часть ее севера будет отделена и фактически присоединена к Израилю, по периметру границы также будет отторгнута полоска территории. А оставшаяся земля будет разделена на две изолированных части, окруженные израильскими войсками и контролем. Эти планы официально не подтверждаются, но очень похожи на правду — однако на пути к этой цели Израилю нужно еще как минимум провести зачистку Рафаха, где скопились в том числе и беженцы с севера Газы. Воевать с ХАМАС в окружении 1,5 миллиона населения невозможно — а выдавить палестинцев в Египет не получится. Несмотря на идущее сейчас с египетской стороны границы строительство временных лагерей для беженцев, Египет не примет большого числа палестинцев — да и сами они не захотят покидать свою землю, опасаясь, что обратно их уже не пустят. И это не говоря уже о том, что даже с чисто военной точки зрения у Израиля нет сил и возможностей уничтожить ХАМАС, что и показали четыре с лишним месяца боевых действий и бомбежек.То есть Израиль оказался в тупике: у него есть выбор между наступлением на Рафах с огромными человеческими жертвами среди палестинцев (от бомбежек), после которых от него вынуждены будут на словах дистанцироваться даже американцы (а ХАМАС при этом не будет разгромлено), и попытками договориться о временном перемирии (которое потом станет постоянным) с выходом на переговоры об уходе из Газы и создании палестинского государства. Второй вариант категорически не устраивает не только Нетаньяху, но и большинство израильского истеблишмента, хотя в реальности ему нет альтернативы. В случае попытки все-таки осуществить первый вариант, то есть зачистить Рафах, Израиль понесет сначала военное, а потом и дипломатическое поражение. При переходе к второму варианту есть шанс ограничиться только политическими потерями.Вера в непобедимость израильской армии уже подорвана даже в самом Израиле — а неспособность справиться с ХАМАС окончательно развеет ее. Договариваться об уходе из Газы все равно придется, но если будут убиты еще несколько десятков тысяч палестинцев (в дополнение к уже погибшим 30 тысячам), то внешние условия станут для Израиля еще более неблагоприятными. Репутация страны на мировой арене уже практически разрушена, США — и по стратегическим, и по внутриполитическим причинам — не могут продлевать карт-бланш для Израиля, Глобальный Юг все сильнее давит на Запад, требуя от него отказа от поддержки операции в Газе. Решившись на операцию в Рафахе, Нетаньяху приведет Израиль к крупнейшему в его истории поражению — к концу года на признание Палестины (существующей лишь формально) могут пойти даже США, и тогда Палестина станет полноценным членом ООН. То есть план Израиля воспользоваться 7 октября, чтобы фактически ликвидировать Газу, приведет к тому, что требования перейти к процессу реального создания палестинского государства станут всеобщими.Но израильское руководство не хочет честно смотреть в лицо надвигающемуся будущему — оно предпочитает упорствовать на пути к обвалу. Не только готовится к операции в Рафахе, но и демонстративно игнорирует предупреждения мирового сообщества. Вчера правительство Нетаньяху приняло декларацию, в которой отвергает "международный диктат и попытки в одностороннем порядке навязать Израилю создание палестинского государства, <…> заключить постоянное соглашение с палестинцами" и выступает "против одностороннего признания палестинского государства". То есть страна, созданная в 1948 году по решению международного сообщества (ООН) и при этом три четверти века нарушающая и международное право, и многочисленные резолюции ООН, продолжает противиться образованию государства, которое должно было возникнуть вместе с ней. И не только "посылает" международное сообщество, но и пытается отменить тех, кто прямо говорит о геноциде, как бразильский президент, рассчитывая на силовое решение палестинского вопроса и постоянную безоговорочную поддержку США.Но уничтожить и выселить палестинцев Израиль не сможет, а США уже совершенно невыгодно продлевать карт-бланш для зарвавшегося и зашедшего в тупик израильского руководства. Признать новую реальность Израиль не хочет, но ему придется это сделать уже очень скоро.

https://ria.ru/20240219/braziliya-1928296730.html

https://ria.ru/20240215/palestina-1927547052.html

https://ria.ru/20240217/gaza-1928001119.html

израиль

рафах (провинция)

сша

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израиль, хамас, рафах (провинция), оон, африканский союз, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году