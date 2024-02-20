https://ria.ru/20240220/italiya-1928552800.html

Путин заявил, что Италия всегда была близка России

Путин заявил, что Италия всегда была близка России - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил, что Италия всегда была близка России

Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Италию, подчеркнув, что чувствовал себя в некоторых местах как дома, и отметил промышленную... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:35

2024-02-20T18:35

2024-02-20T19:21

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Италию, подчеркнув, что чувствовал себя в некоторых местах как дома, и отметил промышленную развитости Милана."(Милан - ред.) хорошее место, промышленно развитый регион Италии. Ну Италия всегда к нам была близка… Я помню, как я приезжал в Италию, как там встречали люди. В некоторых местах совсем как дома себя чувствовал, это точно. Милан - это такая трудовая провинция Италии", - вспомнил Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в процессе беседы с гражданкой Италии, учащейся в МГИМО, Иреной Чекини.Эксперт выступила с предложением о новом подходе к формированию принципов миграционной политики для тех людей, которые разделяют традиционные ценности россиян и подготовлены для конкурентного рынка труда РФ. Она сообщила также, что приехала из Милана."Вы сказали, что влюбились в Россию. И все, больше ни в кого не влюбились? Просто если так все будет, то совсем просто, легко все сделать… Странно, такая красивая девушка, до сих пор ни в кого не влюбились. Но в вас наверняка уже влюбились, это 100%. Даже в ходе вашего выступления здесь много таких в зале", - пошутил Путин.

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Кирилл Волков

италия, россия, владимир путин, в мире