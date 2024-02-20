https://ria.ru/20240220/italiya-1928552800.html
Путин заявил, что Италия всегда была близка России
Путин заявил, что Италия всегда была близка России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил, что Италия всегда была близка России
Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Италию, подчеркнув, что чувствовал себя в некоторых местах как дома, и отметил промышленную... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:35
2024-02-20T18:35
2024-02-20T19:21
италия
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155621/75/1556217531_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_3f4d346c0096496c391d33e8fbf92267.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Италию, подчеркнув, что чувствовал себя в некоторых местах как дома, и отметил промышленную развитости Милана."(Милан - ред.) хорошее место, промышленно развитый регион Италии. Ну Италия всегда к нам была близка… Я помню, как я приезжал в Италию, как там встречали люди. В некоторых местах совсем как дома себя чувствовал, это точно. Милан - это такая трудовая провинция Италии", - вспомнил Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в процессе беседы с гражданкой Италии, учащейся в МГИМО, Иреной Чекини.Эксперт выступила с предложением о новом подходе к формированию принципов миграционной политики для тех людей, которые разделяют традиционные ценности россиян и подготовлены для конкурентного рынка труда РФ. Она сообщила также, что приехала из Милана."Вы сказали, что влюбились в Россию. И все, больше ни в кого не влюбились? Просто если так все будет, то совсем просто, легко все сделать… Странно, такая красивая девушка, до сих пор ни в кого не влюбились. Но в вас наверняка уже влюбились, это 100%. Даже в ходе вашего выступления здесь много таких в зале", - пошутил Путин.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877686760.html
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155621/75/1556217531_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_53eb29a68e7f9c22a195a9277d1ec2a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, владимир путин, в мире
Италия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что Италия всегда была близка России
Путин заявил, что чувствовал себя в Италии как дома
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Италию, подчеркнув, что чувствовал себя в некоторых местах как дома, и отметил промышленную развитости Милана.
"(Милан - ред.) хорошее место, промышленно развитый регион Италии. Ну Италия всегда к нам была близка… Я помню, как я приезжал в Италию, как там встречали люди. В некоторых местах совсем как дома себя чувствовал, это точно. Милан - это такая трудовая провинция Италии", - вспомнил Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в процессе беседы с гражданкой Италии, учащейся в МГИМО
, Иреной Чекини.
Эксперт выступила с предложением о новом подходе к формированию принципов миграционной политики для тех людей, которые разделяют традиционные ценности россиян и подготовлены для конкурентного рынка труда РФ. Она сообщила также, что приехала из Милана.
"Вы сказали, что влюбились в Россию. И все, больше ни в кого не влюбились? Просто если так все будет, то совсем просто, легко все сделать… Странно, такая красивая девушка, до сих пор ни в кого не влюбились. Но в вас наверняка уже влюбились, это 100%. Даже в ходе вашего выступления здесь много таких в зале", - пошутил Путин.
Путин потерял друга, а Европа — настоящего итальянца