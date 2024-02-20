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Посещавший зону СВО священник лишен сана за канонические нарушения - РИА Новости, 20.02.2024
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Религия
 
17:10 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ierey-1928526499.html
Посещавший зону СВО священник лишен сана за канонические нарушения
Посещавший зону СВО священник лишен сана за канонические нарушения - РИА Новости, 20.02.2024
Посещавший зону СВО священник лишен сана за канонические нарушения
Церковный суд Казанской епархии заявил, что неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев был лишен сана в связи с его каноническими преступлениями, а... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:10
2024-02-20T17:10
религия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Церковный суд Казанской епархии заявил, что неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев был лишен сана в связи с его каноническими преступлениями, а не патриотической позицией."Вопреки нынешним публичным заявлениям иерея Виталия Беляева, предметом рассмотрения были совершенные им канонические преступления, а вовсе не его патриотическая позиция, участие в доставке посылок военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и др. Кроме того, необоснованными являются утверждения иерея Виталия Беляева о том, что в ходе судебного заседания он не был ознакомлен с предъявленными обвинениями и доказательной базой по ним (от просмотра части доказательств он отказался, другие не смотрел, так как преждевременно покинул заседание суда до его окончания)", – говорится в комментарии церковного суда Казанской епархии на сайте Татарстанской митрополии.Согласно опубликованному митрополией комментарию, решение о лишении Беляева сана было принято в связи с доказанными фактами прелюбодеяния, рукоприкладства и клятвопреступления, по соответствующим апостольским правилам. Решение суда должен будет утвердить патриарх Московский и всея Руси – только после этого оно может вступить в силу.Необоснованными в митрополии назвали и утверждения иерея Виталия Беляева, что суд не принял во внимание его показания."Данные им показания суд изучил (в частности, сняв обвинение в сослужении с запрещенным в священнослужении клириком после того, как иерей Виталий Беляев подтвердил, что на момент сослужения он не знал о факте наложенного запрещения), однако по обвинениям в прелюбодеянии и рукоприкладстве сам иерей Виталий Беляев отказался давать какие-либо показания суду", – говорится в комментарии епархиального суда.
https://ria.ru/20240217/san-1927964935.html
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Посещавший зону СВО священник лишен сана за канонические нарушения

Посещавший зону СВО иерей Беляев лишен сана за канонические преступления

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Церковный суд Казанской епархии заявил, что неоднократно посещавший зону СВО иерей Виталий Беляев был лишен сана в связи с его каноническими преступлениями, а не патриотической позицией.
"Вопреки нынешним публичным заявлениям иерея Виталия Беляева, предметом рассмотрения были совершенные им канонические преступления, а вовсе не его патриотическая позиция, участие в доставке посылок военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и др. Кроме того, необоснованными являются утверждения иерея Виталия Беляева о том, что в ходе судебного заседания он не был ознакомлен с предъявленными обвинениями и доказательной базой по ним (от просмотра части доказательств он отказался, другие не смотрел, так как преждевременно покинул заседание суда до его окончания)", – говорится в комментарии церковного суда Казанской епархии на сайте Татарстанской митрополии.
Епископ Зарайский Константин (Островский) - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Глава экзархата Африки высказался о "лишении сана"
17 февраля, 16:03
Согласно опубликованному митрополией комментарию, решение о лишении Беляева сана было принято в связи с доказанными фактами прелюбодеяния, рукоприкладства и клятвопреступления, по соответствующим апостольским правилам. Решение суда должен будет утвердить патриарх Московский и всея Руси – только после этого оно может вступить в силу.
Необоснованными в митрополии назвали и утверждения иерея Виталия Беляева, что суд не принял во внимание его показания.
"Данные им показания суд изучил (в частности, сняв обвинение в сослужении с запрещенным в священнослужении клириком после того, как иерей Виталий Беляев подтвердил, что на момент сослужения он не знал о факте наложенного запрещения), однако по обвинениям в прелюбодеянии и рукоприкладстве сам иерей Виталий Беляев отказался давать какие-либо показания суду", – говорится в комментарии епархиального суда.
Епископ Зарайский Константин (Островский) - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Синод Александрийской церкви заявил об "извержении из сана" экзарха Африки
17 февраля, 02:00
 
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