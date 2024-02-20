https://ria.ru/20240220/grant-1928528202.html

Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей

Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей - РИА Новости, 20.02.2024

Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей

Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:33

2024-02-20T17:33

2024-02-20T17:33

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Детский футбольный клуб "Прогресс" был открыт в 2019 году. Занятия в этой секции рассчитаны для детей от трех до 18 лет. Занятия проходят по индивидуальным и групповым программам. Дети в клубе занимаются не только футболом, но и общим интеллектуальным и психологическим развитием. Для того, чтобы развить секцию, предприниматель обратился в центр "Мой бизнес" Республики Карелия. В прошлом году он прошел обучение для социальных предпринимателей и победил в конкурсе грантов от Минэкономразвития Карелии. Полученные средства помогли клубу с арендой и улучшением материально-технической базы. Поддержка предпринимателю была оказана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Благодаря гранту мы смогли арендовать зал на постоянной основе, а также закупить дополнительный спортивный инвентарь. Кроме футбольных тренировок мы еще занимаемся воспитанием психологических и социальных качеств детей", - отметил тренер. В будущем социальный предприниматель планирует усовершенствовать методики подготовки юных футболистов, а также привлечь к работе бывших воспитанников клуба.

https://ria.ru/20240220/moy_eksport-1928516212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия, петрозаводск