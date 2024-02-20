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Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей
Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей - РИА Новости, 20.02.2024
Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей
Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:33
2024-02-20T17:33
2024-02-20T17:33
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Детский футбольный клуб "Прогресс" был открыт в 2019 году. Занятия в этой секции рассчитаны для детей от трех до 18 лет. Занятия проходят по индивидуальным и групповым программам. Дети в клубе занимаются не только футболом, но и общим интеллектуальным и психологическим развитием. Для того, чтобы развить секцию, предприниматель обратился в центр "Мой бизнес" Республики Карелия. В прошлом году он прошел обучение для социальных предпринимателей и победил в конкурсе грантов от Минэкономразвития Карелии. Полученные средства помогли клубу с арендой и улучшением материально-технической базы. Поддержка предпринимателю была оказана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Благодаря гранту мы смогли арендовать зал на постоянной основе, а также закупить дополнительный спортивный инвентарь. Кроме футбольных тренировок мы еще занимаемся воспитанием психологических и социальных качеств детей", - отметил тренер. В будущем социальный предприниматель планирует усовершенствовать методики подготовки юных футболистов, а также привлечь к работе бывших воспитанников клуба.
https://ria.ru/20240220/moy_eksport-1928516212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия, петрозаводск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Карелия, Петрозаводск
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.
Детский футбольный клуб "Прогресс" был открыт в 2019 году. Занятия в этой секции рассчитаны для детей от трех до 18 лет. Занятия проходят по индивидуальным и групповым программам. Дети в клубе занимаются не только футболом, но и общим интеллектуальным и психологическим развитием.
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Для того, чтобы развить секцию, предприниматель обратился в центр "Мой бизнес" Республики Карелия. В прошлом году он прошел обучение для социальных предпринимателей и победил в конкурсе грантов от Минэкономразвития
Карелии. Полученные средства помогли клубу с арендой и улучшением материально-технической базы.
Поддержка предпринимателю была оказана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Благодаря гранту мы смогли арендовать зал на постоянной основе, а также закупить дополнительный спортивный инвентарь. Кроме футбольных тренировок мы еще занимаемся воспитанием психологических и социальных качеств детей", - отметил тренер.
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В будущем социальный предприниматель планирует усовершенствовать методики подготовки юных футболистов, а также привлечь к работе бывших воспитанников клуба.