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Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей - РИА Новости, 20.02.2024
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17:33 20.02.2024
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Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей
Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей - РИА Новости, 20.02.2024
Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей
Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:33
2024-02-20T17:33
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Детский футбольный клуб "Прогресс" был открыт в 2019 году. Занятия в этой секции рассчитаны для детей от трех до 18 лет. Занятия проходят по индивидуальным и групповым программам. Дети в клубе занимаются не только футболом, но и общим интеллектуальным и психологическим развитием. Для того, чтобы развить секцию, предприниматель обратился в центр "Мой бизнес" Республики Карелия. В прошлом году он прошел обучение для социальных предпринимателей и победил в конкурсе грантов от Минэкономразвития Карелии. Полученные средства помогли клубу с арендой и улучшением материально-технической базы. Поддержка предпринимателю была оказана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Благодаря гранту мы смогли арендовать зал на постоянной основе, а также закупить дополнительный спортивный инвентарь. Кроме футбольных тренировок мы еще занимаемся воспитанием психологических и социальных качеств детей", - отметил тренер. В будущем социальный предприниматель планирует усовершенствовать методики подготовки юных футболистов, а также привлечь к работе бывших воспитанников клуба.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия, петрозаводск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Карелия, Петрозаводск

Тренер из Карелии получил грант на развитие футбольного клуба для детей

© iStock.com / matimixДети играют в футбол
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / matimix
Дети играют в футбол
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Роман Никиткин получил грант на развитие детского футбольного клуба, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.
Детский футбольный клуб "Прогресс" был открыт в 2019 году. Занятия в этой секции рассчитаны для детей от трех до 18 лет. Занятия проходят по индивидуальным и групповым программам. Дети в клубе занимаются не только футболом, но и общим интеллектуальным и психологическим развитием.
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Для того, чтобы развить секцию, предприниматель обратился в центр "Мой бизнес" Республики Карелия. В прошлом году он прошел обучение для социальных предпринимателей и победил в конкурсе грантов от Минэкономразвития Карелии. Полученные средства помогли клубу с арендой и улучшением материально-технической базы.
Поддержка предпринимателю была оказана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Благодаря гранту мы смогли арендовать зал на постоянной основе, а также закупить дополнительный спортивный инвентарь. Кроме футбольных тренировок мы еще занимаемся воспитанием психологических и социальных качеств детей", - отметил тренер.
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В будущем социальный предприниматель планирует усовершенствовать методики подготовки юных футболистов, а также привлечь к работе бывших воспитанников клуба.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика КарелияПетрозаводск
 
 
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